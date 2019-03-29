林志玲現身迪士尼樂園！城堡前自拍洩童心　「原地蹦跳」雀躍嗲喊：開心～

記者韓景樺／綜合報導

女星林志玲出道20年，凍齡美貌和纖細身材依然不變，穩坐「台灣第一名模」的寶座。她平常就會透過網路社群和粉絲們互動，29日也分享了一段到迪士尼樂園的影片，並用招牌娃娃音大喊「開心開心」，讓粉絲們意外看見女神童心未泯的一面。

▲林志玲的女神外貌下童心未泯。（圖／翻攝自微博／林志玲）

請繼續往下閱讀...

林志玲2016年曾以星光特使的身分造訪上海迪士尼樂園，當時她身穿白色洋裝，側綁著的辮子下方還繫上米妮的蝴蝶結，站在白雪公主身邊的合照，還被讚「比公主更漂亮」。

▲林志玲2016年時曾任星光特使。（圖／翻攝自微博／林志玲）

29日她再度造訪上海迪士尼樂園，一身藍綠色洋裝，再加上頭上的白色牛仔帽，整個人看起來甜美又不失帥氣。能重回迪士尼，林志玲興奮地在微博發文「又來到最快樂的地方！大家來一起快樂！」更貼心拍攝影片當做給粉絲的禮物。

影片裡林志玲先說自己又重回最快樂的地方，並介紹「城堡一樣是最大的城堡」，講到這裡她難掩雀躍，一邊蹦蹦跳跳，一邊用招牌娃娃音笑著喊「開心開心開心」，更向著鏡頭送出嘟嘴一吻，好心情藏也藏不住。

▲林志玲29日PO文再訪上海迪士尼樂園。（圖／翻攝自微博／林志玲）

而有幸運偶遇她的粉絲看了發文後留言「看到本人啦，真的很美！」其他網友也忍不住誇她不只人美，聲音也好甜好好聽，更有網友誇張笑說「志玲姐姐才是真正的三代女神，我爺爺想娶她，我爸也想娶她，我也想娶她」

▲網友搞笑評論林志玲是「三代女神」。（圖／翻攝自微博／林志玲）