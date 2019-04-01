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曾之喬「深V細肩帶」下廚燉肉！辣曝雪白酥胸　網瘋：主廚太犯規

記者韓景樺／綜合報導

藝人曾之喬（喬喬）近來飛到新加坡忙拍攝新戲《你那邊怎樣.我這邊OK》，先前才驚喜透露自己入住的房間裡設有廚房的她，1日也在IG曬出穿著細肩帶背心的下廚照，讓粉絲看了大讚超性感。

▲▼曾之喬穿細肩帶下廚。（圖／翻攝自IG／曾之喬）

▲曾之喬近來在新加坡拍戲。（圖／翻攝自IG／曾之喬）

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曾之喬過去和劉品言（言言）以團體「Sweety」出道，時隔16年，如今2人都已從青澀小女孩蛻變為成熟小女人，也經常展現出自信大方的一面，不吝將好身材美照與粉絲分享。

近期在新加坡忙拍戲的曾之喬，也把握機會外出觀光、大啖美食，而無袖背心和細肩帶小可愛，似乎也成為她的外出穿搭首選。1日她加碼曝光自己的下廚照，並搞笑發文「江湖中有種傳言說，我都穿細肩帶背心在煮飯（有這麼無聊的傳言？）所以今天，我決定穿西裝煮紅酒燉牛肉。」文末還不忘笑問自己「有事？」

▲▼曾之喬在新加坡拍戲，大吃美食 。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）

▲曾之喬在新加坡大吃美食。（圖／翻攝自IG／曾之喬）

只見照片中的曾之喬穿著深V的黑色細肩帶Bra背心，下身搭配休閒的深色牛仔長褲，長髮簡單的挽起綁成丸子頭，正忙著處理砧板上牛肉塊和其他食材。纖細手臂和白皙的酥胸超搶鏡，好身材一覽無遺。而另一張她搭上黑色西裝外套，但似露非露的胸前風光加上指尖上的紅色指甲油，更有種意外的性感。讓粉絲看了大讚她煮飯的樣子好性感，更笑說「只有你有那個身材可以穿背心煮飯」、「越穿越辣，越煮越難」、「需要救護車，因為主廚太犯規了」，甚至有人忍不住大呼「穿這樣煮牛肉都變辣的了啦！」

▲▼曾之喬。（圖／翻攝自IG／曾之喬）

▲▼曾之喬穿細肩帶下廚。（圖／翻攝自IG／曾之喬）

▲曾之喬穿細肩帶下廚，被網友讚超性感。（圖／翻攝自IG／曾之喬）

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