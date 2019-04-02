莫文蔚性感開唱「肉胎Bra熱舞」　送上天津特別禮物！

記者關韶文／台北報導

「絕色莫文蔚25週年世界巡迴演唱會」揭開了2019年的首站序幕，在天津開唱！莫文蔚與天津曾因電影結緣，她婚後主演的第一部電影《催眠大師》就是在天津拍攝的，但在天津開個人演唱會對她來說卻是頭一遭。而把天津當作絕色巡演2019年的首站，也顯示出莫文蔚與主辦方對天津的重視和信心。

▲▼莫文蔚在台上性感熱舞。（圖／索尼提供）

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莫文蔚性感開唱，在舞台上開心熱舞，而她也對歌迷開心大喊：「天津，讓你們久等了！我也等了26年才有機會聽到你們大合唱和尖叫聲，你們太絕了！謝謝你們給我2019年首場演出那麼難忘的一個晚上。」

▲▼莫文蔚天津開唱。（圖／索尼提供）

在演唱會前夕，莫文蔚在微博說要好好背一下歌詞，不少粉絲據此猜測歌單會有更新。果不其然，天津站的歌單與之前相比有好幾首做了替換調整，像是在粉絲們心中呼聲很高的《雙城故事》，也納入了天津站的歌單裡。

演唱會接近尾聲的時候，莫文蔚忽然說：「有個特別禮物是要送給天津的，我試試看。」當音樂響起，現場的觀眾似乎都不敢相信自己的耳朵，莫文蔚竟然唱了著名相聲演員岳雲鵬的《五環之歌》。這可是史無前例的第一次，雖然絕色歌單裡也有《黑貓警長》這樣的翻唱歌曲，但那也是她之前參與錄製綜藝節目時曾演唱過的，唯有這首《五環之歌》，是她為了天津站的表演而現學的。