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輪到記者提問時間⋯　EXO Chen「突現這舉動」全場嚇一跳

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣團體EXO團員各自的演藝活動也都表現得有聲有色，主唱CHEN堅強的歌唱實力備受認可，近日終於推出首張迷你專輯《四月, 花 (April, and a flower)》，1日在江南舉辦發片記者會，XIUMIN友情跨刀主持，透露他為新歌瘋狂練習，不忘虧他把好歌都收錄走實在「太貪心」。

▲▼Chen發片記者會。（圖／avex taiwan提供）

▲Chen出道以來首度推出迷你專輯。（圖／avex taiwan提供）

CHEN首次推出專輯，EXO成員給予大力支持，伯賢、Suho、燦烈等人都有在IG上應援加油，展現出了團員間的深厚情誼，他也感性表示：「在籌備的過程中相當擔心緊張，但EXO的團員們都一直給予鼓勵與稱讚，讓我因此有了勇氣。」主持人XIUMIN在一旁馬上接話說：「有看到CHEN拼命練習的模樣！」

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▲▼Chen發片記者會。（圖／avex taiwan提供）

▲Chen記者會是XIUMIN主持。（圖／avex taiwan提供）

記者會前半段以音樂分享會的型式進行，當輪到媒體提問，CHEN突然跑到台下站在記者席附近，在每位記者提問時90度鞠躬問好，認真的聆聽提問並回答，零距離無架勢的態度讓媒體們感到意外。而他近來開始經營YouTube，他也在記者會上解答：「希望可以透過拍影片的方式，來增進和交流，同時也想多記錄日常生活，累積更多實力。」《四月, 花 (April, and a flower)》1日與韓同步在台數位發行。

▲▼Chen發片記者會。（圖／avex taiwan提供）

▲Chen記者會前半段以音樂會方式進行，當記者提問時，他突然跑到台下鞠躬問好，令在場記者感到意外。（圖／avex taiwan提供）

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