特／《我們與惡的距離》還有4大暖角！　揭開劇中對話隱藏含義

文／李欣容

公視、CATCHPLAY、HBO Asia《我們與惡的距離》以無差別殺人案為核心，探討被害者、加害者、政府以及醫院等相關單位之間的關係。除了因悲劇喪子的夫妻賈靜雯、溫昇豪之外，本劇其實還有許多「療癒系」角色，在這些受傷的人墜落懸崖前出手相助。

▲林予晞 。（圖／翻攝自公視+）

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林予晞－宋喬平：再怎麼樣，她也是個受傷的太太

林予晞飾演宋喬平，是一位精神科社工師，溫柔的聲音，總能在姊姊喬安（賈靜雯 飾）崩潰、酒醉時暖化她的情緒，指引她一條光明的道路，並在喬安與昭國（溫昇豪 飾）幾乎無藥可救的婚姻中，扮演接起名為愛情那條線的重要角色。

第三集中，她突破盲點，對昭國直說，「冰凍三尺非一日之寒，她再怎麼樣也是受傷的太太，找個時間帶姊姊去做諮商。」她認為喬安一家人，都還在「創傷後壓力症候群」之中。

通常人在遭逢巨大壓力及創傷後，可能會發生麻木、疏離感，甚至去現實感、去自我感、解離性失憶以及對外界覺知能力減弱。如同喬安酗酒、靠工作掩飾脆弱和傷口，對身邊的人毫不關心。

所有人都認為宋喬安沒救了，像塊大冰山，失去兒子她連自己的人生也不要了。

她是，是無法從兒子離開的傷痛中走出來，但或許她逃避的，是身為一個母親，卻沒能保護好自己的兒子的事實，裝睡的人是叫不醒的，因為只有埋在自責裡，她才能繼續懲罰自己。

▲施名帥。（圖／翻攝自公視+）

施名帥－林一駿：重點是有沒有想挽回這段婚姻？有，那就努力點

林一駿是喬平的丈夫，精神科醫師，在第二集中因幼兒園疑似有精神疾病患者闖入，部分學生和老師遲遲未脫困，被喬安召喚到電視台幫忙講解精神疾病。

雖然他不苟同喬安報新聞，搶收視率的風格，直喊，「病人被污名化，都是你們這些媒體害的，這樣一報，明天家屬都把沒什麼問題的病人，送去強制住院了。」

也常說失去兒子的喬安，心像是銅牆鐵壁，很難攻破，但在喬平勸昭國帶喬安去做諮商的時候，他也推了一把，「今天就當義診，你有沒有想挽回這段婚姻，有就努力點，沒有就算了。」

在醫院裡是專業的精神科醫師，回到家褲子一脫，穿著四角褲打電動，隨口吐出的大道理，聽起來是閒話家常，但卻是喬安、昭國最缺乏的人生信念。有時候是非對錯，想或不想，人生的十字路口，非黑即白。

▲洪都拉斯。（圖／翻攝自公視+）

洪都拉斯－廖鈕世：老天爺要誰走，不是妳能決定的

洪都拉斯在第一集就發揮療癒功能，所有人都知道喬安的傷痛，但沒有人敢戳破，也不敢觸碰，只能摸摸鼻子盡量順從，只有他這位和喬安一起奮鬥多年的老戰友，敢在她面前提及兒子已經死掉的事實。

就因為是老戰友，他看過溫柔似水的喬安，並試圖想喚回以前的她，「妳可以關心一下妳身邊的人嗎？妳每天這樣冷冰冰的跟冷凍庫一樣，人都被妳裁光了。」也只有面對廖紐世，宋喬安才會掏出內心最深處的瘡疤，自嘲，「我還能留住誰啊？我連我兒子跟先生都留不住。」

但有時候傷口不碰，不代表就會好，不如時刻提醒它的存在，讓喬安在痛苦中學會自我療傷，也為寫實的劇情增加一些效果，讓觀眾在看戲時不會過於嚴肅、沉悶，畢竟總要有人打破僵局，不是什麼事情往自已身上攬，就能減輕罪惡感，「老天爺要誰走，不是妳能決定的。」

▲曾沛慈 。（圖／翻攝自公視+）

曾沛慈－應思悅：笑開來，好運才會來

應思悅是本劇中希望的代表，她的與世無爭，舉手投足都充滿著待嫁新娘的幸福，本來以為她會是整齣劇中，指引這些破碎心靈的一盞明燈，沒想到劇情急轉直下，她成了受害者，也是加害者。

她的弟弟應思聰（林哲熹 飾）為了拍電影闖入幼兒園，被當成嫌疑犯抓進警局，經過精神鑑定確認罹患思覺失調症，而且發現這種病竟然會遺傳，屬於重性精神病，世界各地大約每100人就有1人會患上這種症狀，患者很難清楚表達自己的感受，或是太過沉醉自我的幻想之中，忘了吃飯、睡覺。

擁有這樣的遺傳基因，她的婚姻面臨破局困境，且原本的房客大芝（陳妤 飾）竟然還是殺人犯的妹妹，一屋子的人瞬間都成了社會弱勢，人生開始徹底崩壞。

想都沒想過，當初她送給大芝髮圈的時候，那句「要笑，笑開來，好運才會來」有一天也會用在自己的人生。然而這只是她必須面對的生命課題，回歸病症本身，2014年衛福部已經精神分裂正名為思覺失調症，其中「失調」二字，同時也代表著它有恢復的可能性，是否也意味著，應思悅的幸福最後還是會回到她身邊呢？

▲賈靜雯詮釋受害者家屬神情悲痛。（圖／公視提供）

前四集看上去沉重，但當人生悲到谷底時，也將開啟一段自我療癒的旅程，導演林君陽曾說，悲劇可以讓人更嚴肅地看待事情，悲到谷底的時候才會得到昇華，角色所受的苦，會讓看的人產生自省。

黑夜終將會過去，讓人想起郁可唯的那首《路過人間》「抹乾眼淚，看曇花多美」你的心，被療癒了嗎？

●作者李欣容，《ETtoday東森新聞雲》娛樂中心戲劇線記者。以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄editor@ettoday.net