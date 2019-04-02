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陸明君喜曬Baby超音波照！　宣告「身分轉換」：期待你的到來

記者林奕如、韓景樺／台北報導

藝人陸明君是名模出身，後轉戰戲劇圈，曾演出《薔薇之戀》、《鬥魚》等膾炙人口的作品。她2014年閃嫁國際行銷公司老闆Mark，和老公感情穩定的她，也經常在臉書上分享生活點滴，1日突然放上一張寶寶的超音波照，讓粉絲又驚又喜，但也有人擔心該不會是愚人節玩笑，在網上引發一波熱議。

▲▼陸明君1日喜PO超音波照。（圖／翻攝自Facebook／陸明君）

▲陸明君1日喜PO超音波照。（圖／翻攝自Facebook／陸明君）

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陸明君1日晚間突然在個人臉書上曬出一張超音波照片，並驚喜宣佈「哦～小暖男，期待你的到來～今年才開始1/3，身份的轉換，事情的變遷，措手不及，馬不停蹄。」因她過去曾公開說過「不想生小孩」，此則發文也讓外界超意外，更多網友忍不住送上祝福，甚至連男星曾少宗都開心留言恭喜。

但因為發文日期恰巧是4月1日愚人節，陸明君文中也特別標註「不要緊張」、「今天是四月一號嘛」，許多網友開心之餘也多了幾分警覺，紛紛留言「一開始我看到以為是真的，但下一秒想到今天是愚人節」、「今天4/1我誰都不相信」、「明天才能見真章吧！」

《ETtoday星光雲》致電陸明君經紀人後，對方回應：「希望愚人節快樂，若真的有好消息一定會再跟大家說的。」

 ▲▼陸明君1日喜PO超音波照。（圖／翻攝自Facebook／陸明君）

▲陸明君1日的PO文讓網友超驚喜。（圖／翻攝自Facebook／陸明君）

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