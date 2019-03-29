「最美小龍女」深V洋裝超犯規！　「雪白酥胸＋深邃事業線」全網驚豔：太性感

記者韓景樺／綜合報導

香港女星李若彤1995年因為和古天樂合作《神雕俠侶》知名，劇中她一襲白衣，氣質脫俗空靈，完美的古裝扮相也讓她受封是「最美小龍女」。近日經常透過微博和粉絲互動的她，也在27日分享了一段工作側拍，而身穿細肩帶深V洋裝的她，好身材藏不住，也讓人驚呼「姑姑」好辣。

▲李若彤有「最美小龍女」的稱號。（圖／翻攝自微博／李若彤）

李若彤在發文中幽默自嘲「姑姑還沒學會自拍，還好杭州之行借工作人員的手機多拍了一些，手機裡的存貨也發給你們看看吧！」VLOG影片中，頂著一頭浪漫捲髮的李若彤專業的對著鏡頭做出表情，只見她身穿一襲低胸的身V蕾絲洋裝，傲人上圍和深邃事業線一覽無遺，完全看不出來有任何歲月痕跡。

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▲李若彤不只身材火辣，外貌更是神凍齡。（圖／翻攝自微博／李若彤）

影片一出也讓網友大為驚豔，直呼「姑姑真是越來越美了」、「好有女人味」、「美到看了睡不著」，更大讚「姑姑身材保持得太好了，穠纖合度、婀娜多姿，不知道要怎麼誇才好了。」但也有粉絲心疼她穿得太性感，直接幫她P上了一件大紅色花上衣，還要她「穿好衣服不要感冒」，讓李若彤窩心道謝「真有心，看著都覺得暖和。」

▲有網友幫忙P上了衣服，李若彤稱讚對方有心。（圖／翻攝自微博／李若彤）