1月19日星座運勢／水瓶座桃花降臨 雙魚感情神進展
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：投資綠色環保
感情：異性緣很不錯
財運：財富好運連連
幸運色：銀色
貴人：魔羯
小人：天秤
雙子座 ♊
工作：開拓新的商機
感情：關愛相隨幸福
財運：適時回流資金
幸運色：紫色
貴人：金牛
小人：魔羯
天秤座 ♎
工作：推動促進發展
感情：完整呈現情緒
財運：長期財務穩定
幸運色：灰色
貴人：射手
小人：獅子
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：進行市場研究
感情：清理內在情緒
財運：發展個人品牌
幸運色：大紅色
貴人：天蠍
小人：牡羊
金牛座 ♉
工作：聚焦客戶價值
感情：溫馨甜蜜相伴
財運：收入高速增長
幸運色：玫瑰色
貴人：處女
小人：水瓶
處女座 ♍
工作：成功來自模仿
感情：成為對方依靠
財運：建立財務習慣
幸運色：亮紅色
貴人：水瓶
小人：處女
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：提高運輸效率
感情：珍惜短暫浪漫
財運：大筆財富降臨
幸運色：大紅色
貴人：巨蟹
小人：天蠍
天蠍座 ♏
工作：市場推廣策略
感情：體貼討好伴侶
財運：意外收穫財富
幸運色：玫瑰色
貴人：雙子
小人：金牛
雙魚座 ♓
工作：減少損失風險
感情：感情發展迅速
財運：投資財源不斷
幸運色：咖啡色
貴人：獅子
小人：雙魚
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：創新商業模式
感情：經典浪漫綿延
財運：積極掌握資訊
幸運色：藍色
貴人：天秤
小人：雙子
獅子座 ♌
工作：建立風險控制
感情：拒絕相親模式
財運：深入研究行業
幸運色：大紅色
貴人：牡羊
小人：射手
射手座 ♐
工作：愛上這份工作
感情：可以自由自在
財運：善於利用時間
幸運色：卡其色
貴人：雙魚
小人：巨蟹
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
