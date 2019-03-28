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黃曉明曾因惡評患抑鬱！厭世自覺「連狗都唾棄」　驚曝：想過輕生

記者韓景樺／綜合報導

大陸男星黃曉明2015年娶回老婆Angelababy，婚後夫妻感情依然甜蜜，並育有1子小海綿。過去他常給人正直、溫暖、熱心慈善的形象，但近來微博上卻流傳著一段他過去接受訪談，談到自己其實也有過低潮期，甚至動過自殺的念頭，讓人十分震驚。▲▼黃曉明很疼愛兒子小海綿。（圖／翻攝自微博／angelababy、黃曉明）

▲黃曉明很疼愛兒子小海綿。（圖／翻攝自微博／angelababy、黃曉明）

黃曉明2011年拍攝廣告時，曾以帥氣的蓄鬍造型直視鏡頭，承認自己「不是演技派」，更以「not at all」做為總結。他事後說明，說出這句廣告詞時，完全是出於真心，因為當時他正面對外界對自己演技的質疑，和說英語時帶有特殊口音的嘲諷，其實狀態很抑鬱。不想面對人群的他，天天只來回住家和健身房，甚至看到關於藝人自殺的報導也深有所感，「因為我也有過那樣子的想法。」

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▲▼黃曉明受訪。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）

▲▼黃曉明受訪。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）

▲▼黃曉明受訪。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）

▲黃曉明坦言過去曾有過輕生念頭。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）

身為公眾人物，難免必須面對外界的評價，心理建設也需要很堅強。曾經厭世、覺得自己被全世界的惡意包圍，甚至到「連狗都在唾棄的那種」，因為惡意評論而抑鬱的他，最終選擇不再去看網路上的負面評論。黃曉明誠實地面對自己，坦承當時的「性格」導致他在事情的選擇方向上出了問題，也明白自己不能只當個「好人」，免得最後吃虧的還是自己。

▲▼黃曉明受訪。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）

▲▼黃曉明受訪。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）

▲黃曉明曾因惡評抑鬱，但後來選擇不去看了。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）

而疼愛兒子的黃曉明，也難得在訪談中提及對孩子的期許，讓人訝異的是，他並不希望「小海綿」受到太好的保護，反倒希望兒子能「多受苦」。他語重心長的說，希望孩子能在還小的時候「吃我所有沒吃過的苦，多點自由想做的事。」甚至認為認為兒子多吃點虧也不壞。

未來黃曉明也希望和兒子之間輕鬆相處，能像「好哥兒們」一起玩鬧、一起喝酒，更笑說如果有機會，會想把自己這輩子做過的傻事全說給兒子聽，2個人就算一起發酒瘋也沒關係，展現出溫情的一面。

▲▼黃曉明受訪。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）

▲▼黃曉明很疼愛兒子小海綿。（圖／翻攝自微博／angelababy、黃曉明）

▲黃曉明兒子小海綿已經2歲了。（圖／翻攝自微博／Angelababy）

►黃曉明訪談影片請點這。

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