郭碧婷害羞說「愛你」感謝祝福！　向佐送上暗藏玄機「17顆大愛心」甜爆

記者韓景樺／綜合報導

女星郭碧婷因電影《小時代》走紅，因參加陸綜《最美好的時光》，與香港中國星集團主席向華強的長子向佐爆出熱戀消息，27日更證實男方已求婚成功。對於喜訊，即將成為人妻的郭碧婷在27日下午發文感謝大家祝福，向佐也隨即以17顆「愛心」圖案留言，引發網友對「17」這個數字的熱議。

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▲向太親自爆料向佐和郭碧婷的求婚細節。（圖／翻攝自微博／向太Tiffany陳嵐）

向佐被爆17日在台北的寒舍艾麗酒店和女友郭碧婷求婚成功，消息不只獲得男方工作人員證實，就連男方母親向太（陳嵐）也在微博開心發文，分享求婚當天的現場照片外，也證實向佐在3月17日的下午5點20分向郭碧婷求婚成功，更說「是好事，所以我們欣然接受大家的祝福，我們雙方父母都很開心。」向太直言，雖然還不曉得婚禮何時舉行，但希望能盡快，看得出她對郭碧婷的喜愛。

▲向佐在求婚現場下跪和郭碧婷求婚，並超MAN公主抱。（圖／翻攝自微博／向太Tiffany陳嵐）

對於向太的「自爆料」，兒子向佐也轉發了微博，並真誠寫下「謝謝大家的祝福，謝謝，謝謝」，發文中的大愛心和連說了3次的謝謝，也不難看出他對於求婚成功的喜悅。至於女主角郭碧婷則是低調轉發了微博，並以「愛你」的表情符號代表心情，而她的PO文一出，也立刻獲得向佐的17顆愛心回覆，超甜蜜的互動閃瞎眾人。

對於為什麼是給「17顆」愛心，向佐雖沒有正面解釋，但網友紛紛化身柯南幫分析「17顆心代表在一起」，更說2人過去的幾個重要日子都是17號，連求婚都選在3月17日，笑說「兩人要不要麼甜啊」、「空氣裡都是甜蜜的味道」，也有人預測每次都用深情眼光望著郭碧婷的向佐，未來應該會是個寵妻狂魔。

▲郭碧婷微博獲向佐回覆17顆愛心。（圖／翻攝自微博／郭碧婷）