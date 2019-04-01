廖家儀丟總裁老公一人返台　勾腿熱舞「背部裸空」辣翻

記者林奕如／台北報導

藝人廖家儀2009年嫁香港太古集團總裁陳世傑後，定居香港照顧三個孩子，2年前參加民視《舞力全開》節目，跳國標跳出心得，常常台北香港兩邊跑，31日特別返台，參加「i5 dance」舞蹈教室的成果發表會，身穿藍紫亮片舞衣、背部裸空辣翻，驚艷全場。

▲廖家儀為舞瘋狂，返台展現成果展 。（圖／劉家安提供）

廖家儀過年吃胖，想要迅速瘦身，半個月前，進行飲食控制，每天健身3小時，壺鈴1500下，訓練肌耐力。這次她舞衣也不馬虎，找到台灣手工訂製服幫她在3個月內趕工完成6萬8千元亮片舞衣，她也說身上更重要的是鞋子，這一次還找來演藝圈姐妹郭亞棠幫她手工黏製水鑽，讓她的舞鞋獨一無二。而曾征戰日本、韓國、黑池等各大國標賽的廖家儀，今年9月，還要到義大利比賽，誓言拿下好成績。

請繼續往下閱讀...

▲藝人好友力挺廖家儀 。（圖／劉家安提供）

廖家儀表示一開始害怕跳舞是有暈眩症，她說她後腦血管是狹窄的，所以在轉圈的時候是很容易暈的，但是林文藝老師教了她一些技巧之後，讓她成功克服暈眩症。這次展現精湛舞技，藝人好友包偉銘、劉依純、方馨、王樂姸、蘇晏霈、樓心潼、郭亞棠、王建復等人也到場支持，不少人被她堅持跳舞的毅力感動。