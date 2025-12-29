Sandra宣布「免疫媽媽之路到尾聲」　打完最後一針：我變勇敢了

記者王靖淳／綜合報導

主持人Sandra（徐有潔，藝名小斯）2022年結婚，並於去年補辦婚禮，今年7月驚喜宣布懷孕的消息。平時會透過社群記錄生活的她，今（29）日也在Threads發文揭露自己在求子路上的艱辛點滴，貼文曝光後，立刻引發許多網友共鳴。

▲Sandra。（圖／翻攝自Threads／sandralalala0302）

Sandra感性透露，就在昨晚她終於迎來這段漫長療程的重要里程碑，那就是打了最後一根肝素。隨著這最後一針結束，她也終於能稍微放下心中大石，宣告「我的免疫之路貌似來到了尾聲。」回顧這段懷孕過程，Sandra表示這是一趟幾乎是天天自己打針的旅程，雖然目前孕期尚未結束，她也深知未來還有其他要面對的挑戰，但她仍明顯感受到自己的心境有了轉變，「我好像變勇敢了欸！！！」

在慶祝自己療程告一段落的同時，Sandra不忘還在奮鬥的戰友們，並特別在文末送上最溫暖的打氣。她寫下「深深的祝福」，希望能將這份好運傳遞給所有「還在試管及免疫路上辛苦的各位媽咪」，並以溫柔的口吻鼓勵大家，在遇到挫折時不妨「深呼吸，加油」，並親切地表示要「幫妳們打氣。」

▲Sandra淚謝免疫媽媽身分畢業。（圖／翻攝自Threads／sandralalala0302）

此前，Sandra曾發文透露自己身患多囊性卵巢症候群和子宮息肉，甚至被診斷為免疫媽媽，免疫系統會將胚胎當成外來物而攻擊，懷孕機率更低。即便如此，她仍堅持不懈，後來剛好在主持的節目上認識名醫，展開新的療程，包括重新養卵、息肉手術、基因篩檢等。最終，成功培養出健康胚胎，並一次植入成功，順利懷孕，得知懷孕時忍不住流淚。