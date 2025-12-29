福原愛才認不夠成熟害婚姻破裂　江宏傑IG吐14字：很多事不用解釋

記者王靖淳／綜合報導

日本桌球名將福原愛2021年因鬧出不倫戀而和江宏傑結束5年婚，並在本月22日宣布再婚懷孕，最近更在接受日媒專訪時鬆口談論第一段婚姻破裂原因，並坦承當時自己不夠成熟，引發熱議。為此，江宏傑今（29）日也透過IG限動發聲了！

▲江宏傑、福原愛2021年離婚。（圖／翻攝自Instagram）

江宏傑今（29）日透過IG限動曬出一張耐人尋味的自拍照，引發關注。照片中，他身穿休閒舒適的灰色連帽上衣，背景看似在運動場館內，手上拿著一支黑色的羽球拍俏皮地擋在臉正中央，透過網格露出眼睛並直視鏡頭。然而，最引人注目的莫過於他寫下的文字：「很多事情不用解釋，大家都會明白」，並附上一個眨眼的表情符號。

▲江宏傑IG限動拋出2句話。（圖／翻攝自Instagram／chiang_hung_chieh）

此前，根據《女性SEVEN》報導，江宏傑的前妻福原愛近期接受訪問，談到第一段婚姻的離婚原因是與前夫家人不合時，她答道：「現在回想起來，是我自己還不成熟吧。當時覺得溝通上有困難，常常沒能把自己的想法表達給對方，就這樣放棄了……。」如今江宏傑在IG限動吐露14字內容，除了耐人尋味之外，也不免與前妻的受訪內容做聯想。