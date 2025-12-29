ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
九把刀影展東京重映《那些年》　「柯震東驚喜現身」擠爆現場！

記者黃庠棻／台北報導

台灣首部奇幻動作鉅獻《功夫》導演九把刀受邀出席於日本東京舉辦的「九把刀影展」，27、28日接連兩天放映《報告老師！怪怪怪怪物！》、《請問，還有哪裡需要加強》、《月老》及《那些年，我們一起追的女孩》四部代表作，售票全數售罄，展現其作品跨越語言與文化的強大影響力。

▲《功夫》即將上映，九把刀、柯震東到日本與上千名觀眾見面（圖／麻吉砥加提供）

▲《功夫》即將上映，九把刀、柯震東到日本與上千名觀眾見面。（圖／麻吉砥加提供）

影展第二天，演員柯震東現身與全場觀眾一起同看主演作品《月老》及出道代表作《那些年，我們一起追的女孩》，壓軸場次更邀請到《哥吉拉-1.0》導演山崎貴觀影，映後三人進行對談，暢談創作歷程與青春回憶，現場氣氛熱烈。

▲《功夫》即將上映，九把刀、柯震東到日本與上千名觀眾見面。（圖／麻吉砥加提供）

▲《功夫》即將上映，九把刀、柯震東到日本與上千名觀眾見面。（圖／麻吉砥加提供）

九把刀導演感性表示，感謝32歲時的自己拍出了《那些年，我們一起追的女孩》，讓那段青春得以被完整保存，如今歷經15年的創作淬鍊與實務累積，再度攜手金獎製作團隊完成新作《功夫》，不只是題材與規模升級，更是他導演生涯的重要躍進。

▲《功夫》即將上映，九把刀、柯震東到日本與上千名觀眾見面。（圖／麻吉砥加提供）

▲《功夫》即將上映，九把刀、柯震東到日本與上千名觀眾見面。（圖／麻吉砥加提供）

柯震東則坦言，自己已有十多年未再重看這部作品，再次觀賞時回憶起當年的投入與認真付出「現在回頭看，真的很感動，也覺得自己這些年成長了不少。」當主持人問及人生中最大的後悔，九把刀直言「我把自己最大的後悔拍成了電影。」

而九把刀也反問山崎貴導演青春時期最大的遺憾，以及是否成為自己理想中的大人。山崎貴導演分享，自己與九把刀一樣，年輕時都沒能追到喜歡的女生，但正是這些挫折與失敗，讓他最終走上導演之路。

▲《功夫》即將上映，九把刀、柯震東到日本與上千名觀眾見面。（圖／麻吉砥加提供）

▲《功夫》即將上映，九把刀、柯震東到日本與上千名觀眾見面。（圖／麻吉砥加提供）

談及九把刀賀歲檔新作《功夫》，山崎貴導演表示從前導預告中就能感受到強烈的娛樂能量與節奏感，他相當佩服柯震東能自然詮釋高中生角色而毫無違和，強調「有機會一定要到戲院欣賞這部作品！」九把刀導演則表示，自己與山崎貴導演最相似的地方，在於都擁有一顆純真的心，並感謝自己能夠從事真正熱愛的工作「如果有來生，我還是想繼續當導演。」

▲《功夫》即將上映，九把刀、柯震東到日本與上千名觀眾見面。（圖／麻吉砥加提供）

▲《功夫》即將上映，九把刀、柯震東到日本與上千名觀眾見面。（圖／麻吉砥加提供）

不僅如此，柯震東也分享從《那些年》、《月老》到台灣首部熱血奇幻動作片《功夫》，他感受到自己在表演上的成長與進步，未來也會持續努力，期待新作《功夫》能早日與日本觀眾見面。活動當天戲院被影迷擠得水洩不通，低溫也澆熄不了影迷的熱情，最終九把刀導演與柯震東在戲院外替觀眾簽名、合照，為此次東京九把刀影展畫下熱血又感動的句點。

▲《功夫》即將上映，九把刀、柯震東到日本與上千名觀眾見面。（圖／麻吉砥加提供）

▲《功夫》即將上映，九把刀、柯震東到日本與上千名觀眾見面。（圖／麻吉砥加提供）

同一時間，九把刀執導的賀歲鉅作《功夫》27日晚也在彰化月影燈季帶來驚喜彩蛋，監製盧維君與主演朱軒洋出席點燈儀式。彰化八卦山大佛為《功夫》原著小說中的重要場景之一，改編電影也延續這層連結，透過影像強化場景震撼度。

▲朱軒洋。（圖／麻吉砥加提供）

▲朱軒洋。（圖／麻吉砥加提供）

因此，《功夫》特別與彰化月影燈季跨界合作，自即日起展出至3月1日止，每週五、六、日、國定假日及春節連假，限定加碼推出「功夫限定版」雷射光雕秀，透過結合電影主題與燈光演出，打造沉浸式視覺饗宴，邀請民眾闔家前來賞燈迎新年，也為即將到來的賀歲檔期提前暖身。

▲朱軒洋。（圖／麻吉砥加提供）

▲朱軒洋。（圖／麻吉砥加提供）

監製盧維君表示，《功夫》作為台灣首部熱血奇幻動作大片，帶給觀眾的不僅只有娛樂度，更是滿滿的團結能量「能與月影燈季合作，讓電影在上映前就能與觀眾產生連結，是非常難得的經驗。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

演藝圈大哥勸「不要愛納豆了」　依依超專情：我上輩子踢破他骨灰罈

