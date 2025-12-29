ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
成龍大罵房祖名！父子徹底斷聯
強烈大陸冷氣團元旦報到「下探7度」
跨年倒數！台北卡司一次看
聖誕節西門町街頭捕獲「帥哥淋雨自彈自唱」　一看竟是人氣男星！

記者黃庠棻／台北報導

全新台韓愛情電影《那張照片裡的我們》，由金牌監製湯昇榮首度執導，攜手新銳導演鄭乃方共同打造，24日正式上映雖遇多部好萊塢強片夾殺，仍掀起熱烈好評，雙導演及演員們至今跑了超過50場映前映後，把握機會和影迷交流，親自回答問題，其中不少二刷、三刷觀眾也注意到片中小細節，令團隊感動不已。

▲《那張照片裡的我們》上映後引發熱烈討論。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

宋柏緯在聖誕節當天驚喜現身西門街頭，在大雨中自彈自唱插曲〈瞬間的遠方〉帥翻全場，他的粉絲們日前特地包場為他舉辦「李弘國吉他成果發表會」，暖心力挺偶像。

▲《那張照片裡的我們》上映後引發熱烈討論。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

《那張照片裡的我們》以1977年的中壢事件作為故事背景，描繪振永、李沐、宋柏緯在動盪時代下的跨國三角戀。電影11月在金馬影展首映衝上觀眾票選第二名，上週正式在台上映，Threads上不少影迷分享心得，被勇敢發聲的角色們給感動，動容淚灑電影院。

當年事件發生時留下的照片並不多，其中便是美國人權工作者艾琳達以幻燈片的方式記錄下來，她也在監製兼導演湯昇榮的邀請下出席首映，欣慰表示「故事中的女主角追求真理、追求她的社會理想，希望這能引起年輕人對台灣歷史的興趣。拍這部電影不簡單，要找到40年前的環境、大樓、警局真的都不容易。」

▲《那張照片裡的我們》上映後引發熱烈討論。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

有參與中壢事件的邱垂貞也利用周末觀影場，他當年替競選人創作音樂，曾經歷中壢事件，盼作品為更多人帶來啟發。韓國男星振永飾演來自韓國的跆拳道教練金浩熙，特地配合上映再次訪台5天，除了為戲宣傳外，也親自出席粉絲包場活動。

24日當天振永一現身戲院粉絲便大合唱主題曲〈此刻永遠〉，還齊聲獻上祝福「振永，我愛你！聖誕快樂，祝《那張照片裡的我們》票房大賣，當會喔 (dongˊ voi)（客家話：很棒喔）。」讓他驚喜直呼「本來想說由我來唱給大家聽，沒想到粉絲先唱了，而且大家歌詞背得好熟喔，謝謝你們讓我此行留下美好的回憶！」

▲《那張照片裡的我們》上映後引發熱烈討論。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

雙導湯昇榮、鄭乃方與宋柏緯則在電影上映後勤跑映後，宋柏緯片中飾演熱血青年李弘國，同時也是大學的吉他社副社長，熱愛音樂，聖誕節當天驚喜現身西門街頭，演唱完整版電影插曲〈瞬間的遠方〉，儘管當時雨勢變大，但不少民眾聽到宋柏緯的歌聲停下腳步，甚至與他一起合唱、揮動手臂，為寒冷的聖誕節注入一股暖流。

▲《那張照片裡的我們》上映後引發熱烈討論。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

宋柏緯的鐵粉周末也特地包場舉辦「李弘國吉他成果發表會」，製作回顧宋柏緯電影作品的特別底片捲送給粉絲，宋柏緯則以「空氣吉他」獻唱寵粉。他分享角色時提到「我們都很喜歡音樂，對世界的想像都很美好。弘國教會了我很重要的事情，就是每個人都有做選擇的權利，這深刻地影響了我，我因為這個角色，這一年也有很大的改變。」

▲《那張照片裡的我們》上映後引發熱烈討論。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

而近期氣溫驟降，合歡山開始下雪，不少民眾瘋追雪，恰巧片中也有相約合歡山看雪的場景，宋柏緯回憶「拍攝時我在上面待了4天，前兩天沒戲，就在山上欣賞了美景，我還看到月升，月亮從山峰中間升起，旁邊有雲海，雖然很冷，但真的很漂亮。最近合歡山開始下雪，大家剛好可以去走走喔！」

值得一提的是，周末跑映後時，與宋柏緯在世界棒球12強冠軍故事電影《絕勝》合作的演員胡智強正在影城上班，現身影廳內替宋柏緯「服務」，同時和粉絲們一起留影，意外成為當天驚喜彩蛋。

▲《那張照片裡的我們》上映後引發熱烈討論。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

此外，不少熱情影迷多刷看片，發現不少導演巧思，如賢英（李沐飾）工作的照相館在電影一開始打不開，但後來變得能開，湯昇榮與鄭乃方聽到影迷的細膩觀眾感動不已，鄭乃方解釋「這扇門其實也象徵了賢英的家庭關係，一開始她們家庭的關係是非常緊繃的，父親用他們的方式愛女兒，對女兒卻形成一種壓力，但在事件爆發後，家人間看見了彼此的愛與學會了和解，那扇門就開了，片中我們還安排了許多這樣的隱喻，期待大家可以逐一發掘。」

▲《那張照片裡的我們》上映後引發熱烈討論。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

台韓青春三角戀《那張照片裡的我們》由《茶金》幕後金獎團隊再次集合，故事講述1977年的桃園中壢，照相館的攝影師愛上了來自韓國的跆拳道教練，此時因一場選舉掀起不平靜風浪，這段相遇在生命中留下遺憾與成長。華納兄弟影業負責台灣發行，《那張照片裡的我們》全台熱映中。

