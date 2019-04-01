南韓獨立樂團「ADOY」開唱練中文　狂讚台粉：你們好棒棒！

記者蕭采薇／台北報導

南韓獨立樂團「ADOY」去年來台參加「貴人散步音樂節」，跳翻全美戲院成為觀眾票選第一名。早已在南韓獨立音樂界響叮噹的他們，2019年再度來台會歌迷，31日在台北Legacy開唱。主唱吳周煥特地練習的中文，對粉絲們大讚：「你們好棒棒！」

▲南韓獨立樂團「ADOY」二度來台開唱。（圖／小白兔唱片提供）

「ADOY」在台北演出前，先到了台南開唱，已經是第二次到台南的他們，對於當地帶有復古情懷和輕鬆的氣氛相當懷念。當然台北的歌迷也沒讓他們失望，主唱吳周煥帶領全場跟著音樂搖擺，並說道：「大家好，我們是ADOY，很高興在台北演出。我們一直期待今天的到來，你們也是嗎？」

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▲南韓獨立樂團「ADOY」二度來台開唱。（圖／小白兔唱片提供）

儘管台北近來轉涼，但對於來自首爾的他們，依然是相對溫暖的天氣，也讓團員們用中文大喊：「SO HOT！好熱！台北好熱！」特地學了不少中文的他們，還現場叫賣起來，半開玩笑地用中文說：「大家有買周邊嗎？可以買來送給朋友。」

▲南韓獨立樂團「ADOY」二度來台開唱。（圖／小白兔唱片提供）

不斷秀出苦練已久的中文，甚至要歌迷拿出手機點亮手電筒功能，讓在台上的吳周煥看到這幕後說：「很漂亮，台灣的大家好棒棒！」不過當聽到粉絲在台下用韓文大喊：「不要走！」時，他也搞秀的露出嚇到的表情，笑說：「原來大家聽得懂韓文。」反應笑翻不少歌迷。

▲南韓獨立樂團「ADOY」二度來台開唱。（圖／小白兔唱片提供）

「ADOY」2018年首次來台參與貴人散步音樂節便嗨翻全美戲院，讓人忍不住舞動的曲風圈粉無數，週邊商品被搶購一空，簽名人潮絡繹不絕，堪稱2018貴人散步音樂節最夯外團。第三屆貴人散步音樂節訂於11月8日至10日在台南舉辦，三月底的「暖身趴」先邀請ADOY登台熱唱。