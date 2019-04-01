放火爆小玉劈腿！　抖出他拉褲頭「私密照」調情對話曝光

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber小玉跟網紅笑笑日前曬出相擁合照宣布：「2019/3/29，我們在一起了。」沒想到事隔2天，放火突然在臉書表示：「我忍不住了。」隨後上傳一支影片，標題打上「第三者爆料小玉劈腿！？」頓時嚇壞粉絲，但也有網友猜測可能為了愚人節才鋪的梗。

▲▼放火31日上傳影片爆料。（圖／翻攝自Facebook／放火 Louis）



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放火語重心長地說，現在真的不知如何是好，「就讓我任性這次好嗎？對不起。」他知道很多人替小玉和笑笑有情人終成眷屬而開心，「可是你們知道嗎？小玉已經跟我交往9個月了，我真的沒有辦法接受他這樣，拍成影片說要跟另一個人在一起。」

▲放火公開和小玉的私訊對話。（圖／翻攝自Facebook／放火 Louis）



小玉日前送了笑笑戒指做為定情物，放火表示男方也有送自己「薑」做為定情物，兩人當初之所以會在一起是因為拍片，「有一天他突然當著大家的面就強吻我了，問我可不可以跟他在一起，我沒想到他也用同樣方式對笑笑。」他PO出兩人的聊天記錄，內容甚至有對方拉開褲頭的私密照。

▲放火當面質問小玉。（圖／翻攝自Facebook／放火 Louis）



放火當面找小玉對質，只見對方摟著笑笑一邊滑手機一邊嘻嘻哈哈，一問之下，對方馬上變臉回：「不要在那邊亂說，你每次都在那邊誤導。」女方也臉色大變地說：「所以現在是你劈腿的意思嗎？」小玉則解釋自己沒劈腿，他早就和放火分手了。不少網友看完影片都說：「坐等4月2號說出真相！」