ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

放火爆小玉劈腿！　抖出他拉褲頭「私密照」調情對話曝光

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber小玉跟網紅笑笑日前曬出相擁合照宣布：「2019/3/29，我們在一起了。」沒想到事隔2天，放火突然在臉書表示：「我忍不住了。」隨後上傳一支影片，標題打上「第三者爆料小玉劈腿！？」頓時嚇壞粉絲，但也有網友猜測可能為了愚人節才鋪的梗。

▲▼放火爆小玉劈腿！（圖／翻攝自Facebook／放火 Louis）

▲▼放火31日上傳影片爆料。（圖／翻攝自Facebook／放火 Louis）

請繼續往下閱讀...

▲▼放火爆小玉劈腿！（圖／翻攝自Facebook／放火 Louis）

放火語重心長地說，現在真的不知如何是好，「就讓我任性這次好嗎？對不起。」他知道很多人替小玉和笑笑有情人終成眷屬而開心，「可是你們知道嗎？小玉已經跟我交往9個月了，我真的沒有辦法接受他這樣，拍成影片說要跟另一個人在一起。」

▲▼放火爆小玉劈腿！（圖／翻攝自Facebook／放火 Louis）

▲放火公開和小玉的私訊對話。（圖／翻攝自Facebook／放火 Louis）

小玉日前送了笑笑戒指做為定情物，放火表示男方也有送自己「薑」做為定情物，兩人當初之所以會在一起是因為拍片，「有一天他突然當著大家的面就強吻我了，問我可不可以跟他在一起，我沒想到他也用同樣方式對笑笑。」他PO出兩人的聊天記錄，內容甚至有對方拉開褲頭的私密照。

▲▼放火爆小玉劈腿！（圖／翻攝自Facebook／放火 Louis）

▲放火當面質問小玉。（圖／翻攝自Facebook／放火 Louis）

放火當面找小玉對質，只見對方摟著笑笑一邊滑手機一邊嘻嘻哈哈，一問之下，對方馬上變臉回：「不要在那邊亂說，你每次都在那邊誤導。」女方也臉色大變地說：「所以現在是你劈腿的意思嗎？」小玉則解釋自己沒劈腿，他早就和放火分手了。不少網友看完影片都說：「坐等4月2號說出真相！」

推薦閱讀

林進罵：聲音太假掰！　Kiwebaby秒切換「原聲」網狂重播：原來這麼Man

林進罵：聲音太假掰！　Kiwebaby秒切換「原聲」網狂重播：原來這麼Man

183club的他本來是丸子！　綠茶爆「出道前遭除名」內幕：他比較老

183club的他本來是丸子！　綠茶爆「出道前遭除名」內幕：他比較老

網激動PO網「台中高鐵巧遇女神」！　釣出本尊說話了

網激動PO網「台中高鐵巧遇女神」！　釣出本尊說話了

陳子玄拍戲「崩壞照」瘋傳！　中指貼鼻失控…嚇傻陳建隆：這誰

陳子玄拍戲「崩壞照」瘋傳！　中指貼鼻失控…嚇傻陳建隆：這誰

帥學長「超渣把妹SOP」全靠這首歌！　Apple氣炸：我那時候太好把

帥學長「超渣把妹SOP」全靠這首歌！　Apple氣炸：我那時候太好把

夏語心掀衣「狂露肉色」！　網狂盯「中上方兩條線」噴鼻血：Wow

夏語心掀衣「狂露肉色」！　網狂盯「中上方兩條線」噴鼻血：Wow

「下面很搔癢」痛到不能走路！　辜莞允急診揪嚴重病因：這是第一次

「下面很搔癢」痛到不能走路！　辜莞允急診揪嚴重病因：這是第一次

阿信清晨臉紅報喜：今天說的都真的！　PO小孩照「媽媽去年如願了」

阿信清晨臉紅報喜：今天說的都真的！　PO小孩照「媽媽去年如願了」

遇到這天「員工就消失」！　丫頭一問原因傻眼：現在很多年輕人這樣

遇到這天「員工就消失」！　丫頭一問原因傻眼：現在很多年輕人這樣

放大「柯佳嬿手機畫面」不是自己！　坤達冷回2字…網急：妳老公吃醋了

放大「柯佳嬿手機畫面」不是自己！　坤達冷回2字…網急：妳老公吃醋了

阿信清晨臉紅報喜：今天說的都真的！　PO小孩照「媽媽去年如願了」

阿信清晨臉紅報喜：今天說的都真的！　PO小孩照「媽媽去年如願了」

哲哲突「宣布結婚」認了秘密交往2年！　球球PO婚禮照：是真的

哲哲突「宣布結婚」認了秘密交往2年！　球球PO婚禮照：是真的

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

阿信清晨臉紅報喜：今天說的都真的！　PO小孩照「媽媽去年如願了」

哲哲突「宣布結婚」認了秘密交往2年！　球球PO婚禮照：是真的

圖多！Apple越南生日趴解放「姊妹比基尼」　瑤瑤渾圓F罩杯被看光

小S突登報道歉蔡依林！　認了心結「我做了對不起她的事」

獨／小S女兒Elly「啦啦隊之星」奪冠！　走下台哭了：謝謝媽媽支持我

《小飛象》原型超悲傷！　親眼見媽媽被槍殺「死後肚內全硬幣」

重考1年拼上國立醫學院！　男星閃電宣布退學…原因網傻眼

黃鐙輝結婚10年都不知道！　「萁媽真實身分」曝光：他要小心了

金鍾國開唱⋯劉在錫台下「扯嗓唱超大聲」　李光洙全程尷尬

網激動PO網「台中高鐵巧遇女神」！　釣出本尊說話了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

放火, 李育群, 小玉

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《玩很大》輸了走心：氣死！　他當面吼蕾拉「妳到底有什麼可行」氣氛僵掉
  2. 吳宗憲聽了落淚！5566師弟團「年薪不到5000」　曝血汗合約：1次錄影只賺135
  3. 港陽光男星演自閉症做足功課　柯Ｐ成參考對象
  4. 九把刀PO「一家三口」…罕同框周亭羽！崩潰告白：最好的離別
  5. 入圍葛萊美饒舌歌手身中多槍死亡！蕾哈娜震驚哀悼：靈魂都在發抖
  6. 金材昱❤朴敏英vs崔始源❤李宥英！4月4韓劇準備開播啦
  7. 神棍騙術「金紙自燃」破解　謝震武：這招真可行騙天下
  8. 小S突登報道歉蔡依林！　認了心結「我做了對不起她的事」
  9. 放火爆小玉劈腿！　抖出他拉褲頭「私密照」調情對話曝光
  10. 野生潘瑋柏隔3年現身西門町！一看身旁是「大咖男神」網嗨翻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366