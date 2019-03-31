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李榮浩深情唱一半　聽粉絲獅吼「老公！」秒笑場　網Cue丞琳瞪眼出場

記者張筱涵／綜合報導

大陸歌手李榮浩在廈門開唱時，深情唱慢歌的時候突然有粉絲大喊「老公」，瞬間唱不下去讓全場大笑不已，當天晚上就上傳了粉絲側拍影片，結果意外又造成了笑點。

▲李榮浩目前正忙於巡迴演唱會。（圖／翻攝自李榮浩微博）

▲李榮浩目前正忙於巡迴演唱會。（圖／翻攝自李榮浩微博）

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李榮浩30日在廈門嘉庚體育館舉行演唱會，正當唱著經典拿手情歌時，台下突然傳來有力又宏亮的一聲「老公」，壓抑不住笑意就這樣噗疵笑出來，原本緊抓立麥的手也跟著放開。他30日晚間上傳了有人側拍這段的影片，但拍攝者的笑聲實在太魔性，忍不住稱讚粉絲熱情外，還接著說：「大姐爽朗笑聲讓我不寒而慄。」

▲李榮浩目前正忙於巡迴演唱會。（圖／翻攝自李榮浩微博）

▲粉絲突叫老公，李榮浩笑場。（圖／翻攝自李榮浩微博）

結果拍攝粉絲馬上就跳出來解釋「我真的只有20（歲），我先哭了，哥我只有20（歲）啊」，怕李榮浩看不到還連續轉發4次說「我才20（歲）！我不是大姐」。好在終於過了2個小時後，李榮浩回覆「感謝您來看我的演唱會，大姐是一個形容詞，不走心，乖」，結果又補一槍說但不寒而慄是真心的。

▲李榮浩目前正忙於巡迴演唱會。（圖／翻攝自李榮浩微博）

▲李榮浩回覆粉絲。（圖／翻攝自李榮浩微博）

另外，叫李榮浩老公的粉絲因為被聽見，自己造成的這段小插曲也被認證特別開心。結果也讓部分粉絲開玩笑說「麻煩請這個女人當嘉賓」且附上楊丞琳的照片，整個回覆串相當逗趣。

►粉絲叫李榮浩老公影片。

▲李榮浩目前正忙於巡迴演唱會。（圖／翻攝自李榮浩微博）

▲粉絲要李榮浩找楊丞琳當嘉賓。（圖／翻攝自李榮浩微博）

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