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米蘭達可兒又懷孕了！　10個月前剛生下百億繼承人

記者傅家妤／綜合報導

澳洲名模米蘭達可兒（Miranda Kerr）和Snapchat執行長伊凡史匹格（Evan Spiegel）2017年5月完婚，隔年5月迎來兩人的第一個愛情結晶，她在洛杉磯生下寶貝兒子，並取名為哈特（Hart），沒想到30日她再度對外宣布懷孕喜訊，「我們的家庭即將迎來新成員！」

米蘭達可兒（Miranda Kerr）。（圖／翻攝自米蘭達可兒IG、達志影像）

▲米蘭達可兒2018年5月剛生下兒子，又再度宣布懷孕。（圖／達志影像翻攝IG／自米蘭達可兒）

根據外媒《每日郵報》報導，米蘭達可兒與老公透過發言人發出聲明，「米蘭達、伊凡、弗林及哈特的家裡即將迎來一位新成員，他們都非常期待。」事實上，米蘭達可兒於2018年5月才剛生下與伊凡的第一個小孩，沒想到事隔10個月又再度宣布懷孕消息，大家也為她感到開心不已。

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不少粉絲也紛紛湧上夫妻倆的社群網站上送上祝福，「恭喜你們」、「沒想到這麼快又有好消息了，希望妳跟小孩都可以健康」，掀起不少熱議。

▲米蘭達可兒當媽沒「孕」氣（圖／翻攝自Miranda Kerr Facebook、CFP）

▲米蘭達可兒與百億老公即將再度升格當爸媽。（圖／翻攝自FB／Miranda Kerr、CFP）

擁有甜美外貌、高挑身材的米蘭達可兒，2013年和奧蘭多布魯（Orlando Bloom）結束3年婚姻，共同撫養兒子弗林，2017年梅開二度，和身價24億美金（約為台幣722億元）的Snapchat執行長伊凡史匹格結婚，事隔不久兩人就宣布懷孕喜訊，當時她即便懷孕身材也保養得很好，也不時會挺著孕肚公開亮相，看起來依舊非常漂亮，因此這次再度懷孕，外界也推測她應該還是會繼續與粉絲見面。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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米蘭達可兒, Miranda Kerr, Snapchat, 伊凡史匹格, Evan Spiegel

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