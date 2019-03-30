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街上隨機找黑人報復！　最強老爸40年後道歉了

記者傅家妤／綜合報導

好萊塢男星連恩尼遜（Liam Neeson）有「地表最強老爸」之稱，大銀幕上的硬漢形象深植人心，近來他因40年前的錯誤舉動，以及失言，被網友砲轟了整整一個月，形象也受到重挫，對此他日前正式發出聲明道歉，承認自己當時做錯了事，為自己「若無其事」般重提此事，造成人們的傷害而致歉。

▲▼連恩尼遜。（圖／《即刻救援2》劇照）

▲連恩尼遜因《即刻救援》勇猛救妻女，被封為「最強老爸」。（圖／《即刻救援2》劇照）

連恩尼遜2月初宣傳新片《酷寒殺手》接受訪問時，曝光一段40年前的往事，稱當時他聽聞一名女性友人遭到黑人強姦，盛怒之下，就拿著超粗棍棒在街上走，希望遇到一名黑人「主動找碴」，讓他可以在對方身上發洩情緒，當時他還用了「black bastard」、「nigga」等字眼，這番話也在網路上引起軒然大波，不少人砲轟種族歧視、「白人特權」思想等。

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事隔將近1個月後，網路上對連恩尼遜的罵聲未有絲毫減少，反而越演越烈，為此他所主演的新片《酷寒殺手》首映活動也被取消，名字也被母校從官網上撤下。

連恩尼遜（Liam Neeson）。（圖／路透社）

▲連恩尼遜發聲明為自己40年前的舉動道歉。（圖／路透社）

對此連恩尼遜30日發出致歉聲明，稱自己在過去數個禮拜，與數個被自己言語傷害到的人談過，並已經進行了深切反省，自認衝動發言，也明白自己的言論傷了很多人，稱這個時代裡言語已經變成了武器，許多無辜的人也因此成為宣洩怒火的犧牲品，強調自己未來會更注意個人言論，「我當時做錯了，我承認，雖然我所做的言論並不代表他本人的真正感受，但那些話很傷人，也很有爭議性，我對此真誠的致歉。」

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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