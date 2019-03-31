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17年前來台沒名又沒錢…吳宗憲收留！　懷秋謝恩4前輩「一輩子憲憲家族」

記者陳芊秀／綜合報導

藝人懷秋日前到香港參加好友柯有倫婚禮，30日曬出婚禮和「憲憲家族」的合照，有感而發寫下長文，一一感謝：「我很感謝這幾位前輩17年前，在我剛來台灣身無分文時，對我伸出最有力的援手……。」

▲▼懷秋參加柯有倫婚禮，同框憲憲家族，感性寫下感激。（圖／翻攝自吳宗憲臉書、懷秋IG）

▲懷秋參加柯有倫婚禮，同框憲憲家族，寫下內心感激。（圖／翻攝自懷秋IG）

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懷秋透露當時剛到台灣發展，還沒有被大家熟知，被康康拉去上對方主持的節目，意外成為「隱形班底」。他原本重視髮型，結果被康康提醒「觀眾不會因為你的頭髮好看而喜歡你，而是會因為你有內容或才華而喜歡你，重點絕對不是頭髮。」

身為新人的懷秋，當時被NoNo和小鐘帶在身邊錄節目，等到錄影快結束時，被cue出場表演一段舞蹈，記得當時NoNo曾說「跟著我來，只要一有機會就上台！」後來他跟著去台中跨年晚會，成功跟著柯有倫上台演出。

懷秋感謝吳宗憲的收留，「在我沒什麼收入的試鏡生活時，給了我一份在健身房的工作，還給我特別待遇，只要有試鏡，就可以請假讓我無憂無慮的去。你總是可以讓我覺得生活有些困難時，用你樂觀的觀點來給我心靈上的撫慰。」

▲▼懷秋參加柯有倫婚禮，同框憲憲家族，感性寫下感激。（圖／翻攝自吳宗憲臉書、懷秋IG）

▲懷秋走紅前沒收入，吳宗憲私下幫忙安排健身房工作。（圖／翻攝自吳宗憲臉書、懷秋IG）

為了好友婚禮，懷秋飛到香港，再度和憲憲家族的前輩重聚，最後感性寫道：「我們是憲憲家族，一天的憲憲家族，一輩子的憲憲家族。」他的文字令粉絲大呼感動，眾人留言「你很棒，懂得感恩的人」、「懂得珍惜感恩，在新環境能遇到真心待你的貴人，真的難能可貴」、「真摯的人總能吸引貴人」、「你要一直變得更好啊！」


【懷秋IG全文】

我很感謝這幾位前輩17年前，在我剛來台灣身無分文時，對我伸出最有力的援手。

在那時沒有半個人認識我，康哥都會拉我上他主持的節目，也幾乎快成為當時「大明星運動會」”隱形” 的固定班底。愛漂亮的我很在乎我的頭髮，踏進攝影棚前總是要讓髮型完美才會進去。有一次在走進攝影棚的路上，康哥把我拉到一旁跟我說「懷秋，觀眾不會因為你的頭髮好看而喜歡你，而是會因為你有內容或才華而喜歡你，重點絕對不是頭髮。」謝謝你不斷的教我很多事情，耐心的提醒我，突破我的盲腸。

No哥和小鐘哥那陣子只要上節目也會帶著我們新人一起，錄製節目時，我們都會在攝影機後面等節目快結束時，No哥和小鐘哥就會 cue 我們新人出來秀一段舞蹈。我記得No哥很多工作也都會帶著我一起去。有一次他帶著我跟 Darren去台中跨年，在車上不斷的跟我們說「跟著我來，只要一有機會就上台！」結果那次跨年剛好Alan也有表演，看到我們在後台，也就真的拉我們一起上台表演了。（如果大家有興趣的話，那影片在YouTube 可以找到） 很感謝憲哥願意收留當時沒有什麼武器的我，也在我沒什麼收入的試鏡生活時，給了我一份在健身房的工作，還給我特別待遇，只要有試鏡，就可以請假讓我無憂無慮的去。你總是可以讓我覺得生活有些困難時，用你樂觀的觀點來給我心靈上的撫慰。

昨晚Alan的婚禮又聚集了我們，一個笑聲不斷的夜晚，再次同時聽到他們的聲音，真的是充滿了無限的回憶和感激。

我們是憲憲家族
一天的憲憲家族
一輩子的憲憲家族

開監視驚見屁汪偷看電視！　網笑翻：小朋友坐太近了啦

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關鍵字

懷秋, 吳宗憲, 憲憲家族, 康康, NoNo, 小鐘

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