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大尺度！陳翊萱右手遮點全裸入鏡　剷肉21公斤晉升「微女神」

記者林彥君／台北報導

今年剛滿40歲的藝人陳翊萱從去年夏天至今，靠著持續努力的運動跟飲食控制，狂瘦21公斤，體脂掉了超過18%，連內臟脂肪也從11降到4，腹部總共減少了近30公分，臀部少了19公分，成功從棉花糖女孩變成了微女神。

陳翊萱為了給40歲的自己一個生日禮物，她突破了進演藝圈多年來的最大尺度，上半身全裸入鏡拍下性感美照，「不只是給自己的禮物，也是一個突破，向過去的自己說謝謝，現在將要展開全新的自己。」

▲▼陳翊萱。（圖／艾迪昇提供）

▲陳翊萱在拍攝時，只用拳擊手套遮點。（圖／艾迪昇提供）

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穿了一條合身牛仔褲與高跟鞋，僅用拳擊手套與美麗花束遮住前胸，上半身全裸大露美背，性感指數報表，跟過去的陳翊萱相差甚遠，瘦下來後大家紛紛稱她「微女神」，她不好意思的說：「這是小曼老師幫我取的，是一種美麗但比較沒有距離感，也不會遙不可及的感覺。」

陳翊萱表示半裸拍照時並不害羞，因為有專業的團隊，反而很有自信，拍照前一週她說自己除了本來固定的運動之外，還勤做按摩、油壓、跟護髮護膚，拍攝前一天更脫水一天，希望對線條有幫助，拍起來有更完美的效果。

▲▼陳翊萱。（圖／艾迪昇提供）

▲陳翊萱出道來最大尺度。（圖／艾迪昇提供）

陳翊萱第一次上半身全裸入鏡，陳翊萱說有跟爸媽報備，但爸媽的反應讓她哭笑不得：「可以三點全露，但遮臉。」對於自己的演藝事業她說自己沒設限，可以有任何的嘗試，像是性感女打仔就是她很想挑戰演出的，相信現在能讓大家看見最不一樣的自己。

陳翊萱從小雖然有甜美小臉，但骨架大跟易胖體質讓她總被歸類在大隻女，從15歲媽媽就開始幫她準備無油餐，從此減肥就與她脫離不了關係，是一直到去年開始，才真正的藉由運動跟飲食控制，健康的瘦下來變成人人稱羨的「微女神」。

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