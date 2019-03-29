胖男童站門口看其他人玩　Janet暖心「我們一起保護門」他笑開了

記者林彥君／台北報導

謝怡芬（Janet）日前出席家扶基金會公益起跑記者會，Janet時常到偏鄉服務，透露有次送牛奶到偏鄉小學，和當地小孩互動玩遊戲，發現有位身材胖胖的8歲男童站在教室門口，不願意加入團體，讓她印象深刻，「一般人會覺得他體格比較大隻，一定是霸凌人的小孩。」

▲Janet常到偏鄉服務。（圖／記者林彥君攝）

經老師解釋後，Janet才了解，該男童因為父母不在家，平時自己照顧自己，偶爾阿嬤會到家裡煮東西給他吃，因吃過多泡麵等垃圾食物才導致肥胖。Janet認為該男童因家庭因素，缺少人際互動，於是走到男童身邊，跟男童說：「好！我們要好好的保護這個門。」

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▲Janet模仿男童表情。（圖／記者林彥君攝）

男童當下很疑惑，從教室一邊的門跑到另一邊的門，Janet假裝自己在和男童玩間諜遊戲，悄悄地跟著男童移動到門邊，「他心軟了，我漸漸碰觸到他，他沒有躲，和我越來越親近，我說我好渴，他還找我去喝牛奶。」

▲Janet模仿男童當下反應。（圖／記者林彥君攝）

Janet說到偏鄉服務，並不會覺得偏鄉不好，雖資源較少，教學器材需要用手工製作，但環境因此激發學童的創造力，「學校是好山好水，覺得小朋友好幸福，可以在外奔跑。」

▲Janet面對鏡頭，表情逗趣。（圖／記者林彥君攝）

Janet的兒子Egan目前1歲，Janet說兒子現在很有想法，很會做表情，夫妻一開始以為Egan是想表現困惑，後來才知道Egan是在模仿，聽到麥可傑克森或小賈斯汀的音樂會哼歌。近期兒子還學會水、牛奶、葡萄、優格等手語，至於會不會讓Egan出道？Janet笑說：「我覺得他已經是個演員了。」

▲Janet的兒子近期學習手語。（圖／翻攝自Facebook／Janet Hsieh 謝怡芬）