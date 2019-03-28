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孫生「吃藥」爆負能量文　利菁無奈：活在自己世界、自己爽

記者林彥君／台北報導

「反骨男孩」成員孫生近日發文抒發負能量，透露有吃藥，視他如兒子的利菁今（28日）在錄《麻辣天后傳》談到孫生近況，利菁無奈說孫生一天到晚發文，「發什麼文我也看不懂，習慣了，他一直活在自己的世界，我一直跟他說，你要活在自己世界沒關係，但是能活多久比較重要，不能老是講自己的話、自己爽。」

▲▼利菁。（圖／記者林彥君攝）

▲利菁在錄影前談到孫生近況。（圖／記者林彥君攝）

利菁提攜後輩，孫生就是她非常照顧的「兒子」，不但無私傳授主持秘訣，也細心教導生活禮儀，今年過年還邀請孫生到家裡圍爐，兩人感情深厚。孫生曾透露，利菁的話語，對他來說句句都是美言，「即使是告訴我哪裡做得不好，聽起來也好溫馨，被責罵時心裡不好受，但是卻也表示菁姐在意我。」

▲孫生到利菁家吃年夜飯，感動到快哭。（圖／翻攝自臉書／利菁 Regine）

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▲利菁曾約孫生吃年夜飯。（圖／翻攝自臉書／利菁 Regine）

利菁感嘆現在環境不好，「網紅很多，什麼都敢說，政治亂、經濟亂，我們還有什麼作用？我覺得包括小燕姐、陶子姐、小S她們有社會的力量，我覺得應該多出來做點事、講點話，讓世界更正面。」利菁自認有社會責任，做節目不是為了要賺錢，「或許哪天老娘會開平台，憲哥都可以做，我為什麼不能做？講出心裡話，講出正、不被扭曲的話很重要。」

▲▼孫生。（圖／翻攝自Facebook／孫生- Soon）

▲孫生近期負能量高。（圖／翻攝自Facebook／孫生- Soon）

小笨狗～你害我好丟臉！　賴皮不回家引全場大笑圍觀

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