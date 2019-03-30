遭家寧沉默無視…Andy爆氣甩門離家！　神展開結局讓網友服了：脾氣超好

記者劉宜庭／綜合報導

情侶檔網紅家寧和Andy老師組成「眾量級 CROWD」，兩人常分享情侶間互整趣事。近來，她在許多網友的建議之下，再度執行整人計畫，在24小時之內都不跟男友說話，一度讓男方甩門離開，沒想到最後神展開成超暖結局，也讓網友一面倒地大讚，「Andy脾氣也太好了吧！」

▲家寧、Andy常分享情侶間互整趣事。（圖／翻攝自Facebook／眾量級CROWD）



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整人過程中，當Andy買好便當跟飲料回來，家寧全程不發一語，只低頭玩著手機遊戲，讓男方傻眼頻問，「為什麼妳都不講話？妳耳聾囉！哈囉！」家寧憋笑的同時，還輕輕揮手打了Andy一下，讓Andy無奈表示：「哇X，幹嘛打我…今天都不講話是怎樣？故意的喔？沒關係啊！那大家都不講話啊！來啊，都不講話啊，猴孩子又不知道要玩哪招了。」

▲家寧展開整人計畫，24小時不跟Andy說話。（圖／翻攝自YouTube／眾量級CROWD）



「趕快吃啦，幫妳買珍奶不會說啥？！是不是要說謝謝？會不會說話？」這時，家寧打開便當，卻不小心把飲料打翻到床上，同時也弄濕了Andy的褲子，讓對方驚呼，「哇！妳真的是來亂的啦！阿還不講話是怎樣！衛生紙先拿過來啊，衛生紙！」眼見家寧還是堅持不說話，他一邊拿紙擦乾褲子和床單，忍不住崩潰喊，「救命啊！怎麼會有這種人啊，打翻飲料裝沒事，然後不講話，這個真的是頭一次看到！」

▲Andy遭家寧無視。（圖／翻攝自YouTube／眾量級CROWD）

「我不知道妳又要幹嘛了，也不知道是MC（生理期）來喔，還是我做錯什麼事了，然後不爽，我事先說我都沒做錯什麼事齁。」Andy試圖夾菜給女友吃，但仍遭無視對待，氣得將筷子甩在桌上喊，「不想吃就不要吃，都別吃啊，妳不會講話嗎？」面對快要崩潰的Andy，家寧忍不住嘴角失守，幾乎快要笑出聲來，這一幕卻又讓Andy疑惑表示，「我自己講話很累欸，不要只會笑啊，妳要講話、表達妳的情緒，講話很難嗎？」

Andy下秒換了方法，改用柔情攻勢安撫家寧，「好，沒關係，可能是我做錯了什麼，讓妳覺得心理不平衡對不對，沒關係，來親一個就解決事情，來親一個齁。」結果，他仍遭家寧拒絕，於是氣得拿起背包、開門離開，「現在是怎樣，都不要說話啊，我要走了，不理妳了，妳自己自生自滅，妳這樣真的會下地獄啦。」當門一關起來，家寧卻忍不住笑了出來，「怎麼辦？好難喔，要憋笑耶。」

▲Andy爆氣撂話離家。（圖／翻攝自YouTube／眾量級CROWD）

讓眾人驚訝不已的是，被蒙在鼓裡的Andy，走出房門後，竟到外頭自責錄影，並無奈思考解決方法，「她如果不跟我講話…那我以後…就沒有人可以跟我講話了。」最後，他雖然還是想不透，自己為何被這樣對待，但仍然買了燒仙草，主動向家寧道歉，「我不知道她為了什麼事情在生氣，可是…我覺得我應該要跟她道歉之類的，或許道歉之後她可能會諒解我、然後跟我講話，可能是我沒有發覺到，因為我有時候神經比較大條一點。」

▲Andy自責反省，回想自己是否做了什麼讓家寧不開心。（圖／翻攝自YouTube／眾量級CROWD）

回到家後，Andy便耐心跟家寧道歉，還親手幫女友按摩，「抱歉啦，我不知道我做錯什麼…可是我先道歉好不好，拜託妳…我只有妳一個人可以說話，沒有人可以跟我說話，我現在很可憐耶，妳也考慮一下我的感受…。」後來，他還犧牲形象，做出各式裝扮，甚至是男扮女裝，就是為了想討女友開心。

▲Andy扮裝討家寧開心。（圖／翻攝自YouTube／眾量級CROWD）

最後，家寧才鬆口解答，其實一切只是在整人，Andy得知真相後，崩潰搥了枕頭並飆粗口，但臉上仍然掛著笑容，並未因此動怒，笑說以為自己做錯什麼事，還不忘警告女友，「以後千萬不要再這樣子對我了。」影片曝光後，不少網友都把重點擺在Andy的好脾氣，紛紛留言大讚，「Andy真是一個好男友，還會一直逗女友開心」、「Andy是絕世好男人欸，＋0要好好珍惜」、「Andy老師的舉動真的很暖耶」，對此，他本人則謙虛回說，「別這樣說，大家一定都有優點的。」

▲Andy得知被整後不但沒生氣，還叮嚀家寧「以後千萬不要再這樣子對我了。」（圖／翻攝自YouTube／眾量級CROWD）