《這就是街舞2》導師班底曝光！　黃子韜退出「F4成員」補上

記者傅家妤／綜合報導

陸總《這！就是街舞》在2018年2月首播就引起不少關注，網路上討論度也一直居高不下，在第一季播畢後，節目組也隨即宣布將籌備第二季，日前有網友發現，原來《這！就是街舞2》已經悄悄開錄了，而且導師陣容似乎也換了人。

▲《這！就是街舞》原導師班底，韓庚、羅志祥、易烊千璽、黃子韜。（圖／翻攝自微博／《這就是街舞》）

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近來有大陸網友拍下《這就是街舞》第二季的拍攝現場，畫面在網路上引起瘋傳，只見錄製現場門外放滿圍欄，大門兩邊的放著的背景板，也意外曝光了這一季的導師人選，分別是第一季班底易烊千璽、羅志祥、韓庚，黃子韜似乎已經離開，換成了過去F4的團員吳建豪。

▲《這！就是街舞2》錄製現場。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）

第二季開錄喜的消息傳出後，隨即在網路上掀起不少熱議，粉絲都開心直呼：「終於等到了」、「又能看到千璽弟弟跳舞了」。對於黃子韜退出節目，也有部分粉絲覺得非常可惜：「沒有黃子韜，感覺少了點笑點」、「想看黃子韜」，但也有不少人認為新導師可以激發出新火花，直呼非常期待。

▲《這！就是街舞》節目組宣布第二季開錄。（圖／翻攝自微博／《這就是街舞》）

事實上，黃子韜在2018年接下了不少綜藝，除了擔任《這就是街舞》的導師以外，也是《創造101》的發起人，去年6月在所有的節目錄製結束後，他就早已預告自己會「消失很久」，宣布告別綜藝和選秀節目，因此這次他沒有出現在《這！就是街舞》第二季當中，粉絲也並沒有過於驚訝。