Jessie J光溜溜「18禁照」流出！　男友查寧塔圖按讚了

記者傅家妤／綜合報導

英國天后Jessie J（潔西·J）與性感男星查寧塔圖（Channing Tatum）愛得火熱，兩人越愛越高調，先前還大方在媒體面前牽手認愛，非常甜蜜。不過她日前卻在IG上曝光一張全裸照，在廁所裡全身光溜溜地擺著性感姿勢，而在她身邊目睹這一切的另一名男子卻不是男友，她一PO出隨即掀起不少熱議。

▲查寧塔圖與手Jessie J公開放閃。（圖／CFP）

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Jessie J於27日迎來31歲生日，許多好友粉絲都紛紛湧上IG留言送上祝福，而身邊的男閨蜜、造型師Eduardo Ponce則曝光了一張Jessie J的「18禁畫面」，並在發文中表示：「沒有比這張更好的照片可以慨括我們的友誼。我愛你Jessie J，我的白羊座靈魂姐妹，真的很感謝有妳出現在我生命裡，謝謝妳為我做的一切。」





▲好友PO照給Jessie J送上生日祝福。（圖／翻攝自IG／Eduardo Ponce）

照片中，只見Jessie J全身脫光，站在淋浴間的門邊，對著鏡頭擺出撩人姿勢，而Eduardo Ponce則將褲子半脫，坐在馬桶上，坐出沉思的模樣。看到該張照片被PO出，Jessie J以許多笑哭的表情符號回應，隨後還特別在自己的IG上PO出同一張照片：「Eduardo Ponce在我生日時PO的照片，這照片道盡了我們的友誼，我的秘密情人！」

男友查寧塔圖見狀也隨即跳出表示：「完全沒有文字可以讓我表達我有多愛這張照片。」大方回應掀起不少熱議，網友笑言：「想看你們一起拍」、「趕快換你跟Jessie J拍一張」。

▲Jessie J重PO，男友隨即按讚、留言。（圖／翻攝自IG／Jessie J）

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