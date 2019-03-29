ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Jessie J光溜溜「18禁照」流出！　男友查寧塔圖按讚了

記者傅家妤／綜合報導

英國天后Jessie J（潔西·J）與性感男星查寧塔圖（Channing Tatum）愛得火熱，兩人越愛越高調，先前還大方在媒體面前牽手認愛，非常甜蜜。不過她日前卻在IG上曝光一張全裸照，在廁所裡全身光溜溜地擺著性感姿勢，而在她身邊目睹這一切的另一名男子卻不是男友，她一PO出隨即掀起不少熱議。

▲▼查寧塔圖（Channing Tatum）和女歌手Jessie J公開放閃。（圖／CFP）

▲查寧塔圖與手Jessie J公開放閃。（圖／CFP）

請繼續往下閱讀...

Jessie J於27日迎來31歲生日，許多好友粉絲都紛紛湧上IG留言送上祝福，而身邊的男閨蜜、造型師Eduardo Ponce則曝光了一張Jessie J的「18禁畫面」，並在發文中表示：「沒有比這張更好的照片可以慨括我們的友誼。我愛你Jessie J，我的白羊座靈魂姐妹，真的很感謝有妳出現在我生命裡，謝謝妳為我做的一切。」

▲▼Jessie J。（圖／翻攝自IG／Jessie J、Eduardo Ponce）

▲好友PO照給Jessie J送上生日祝福。（圖／翻攝自IG／Eduardo Ponce）

照片中，只見Jessie J全身脫光，站在淋浴間的門邊，對著鏡頭擺出撩人姿勢，而Eduardo Ponce則將褲子半脫，坐在馬桶上，坐出沉思的模樣。看到該張照片被PO出，Jessie J以許多笑哭的表情符號回應，隨後還特別在自己的IG上PO出同一張照片：「Eduardo Ponce在我生日時PO的照片，這照片道盡了我們的友誼，我的秘密情人！」

男友查寧塔圖見狀也隨即跳出表示：「完全沒有文字可以讓我表達我有多愛這張照片。」大方回應掀起不少熱議，網友笑言：「想看你們一起拍」、「趕快換你跟Jessie J拍一張」。

▲▼Jessie J。（圖／翻攝自IG／Jessie J、Eduardo Ponce）

▲Jessie J重PO，男友隨即按讚、留言。（圖／翻攝自IG／Jessie J）

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

推薦閱讀

白百何一聽到「陳羽凡」秒變臉　丟下一句話…轉身走了！

白百何一聽到「陳羽凡」秒變臉　丟下一句話…轉身走了！

男星酒駕遭逮…辯「我在家」拒認　隔6hrs神翻轉：我思想混亂

男星酒駕遭逮…辯「我在家」拒認　隔6hrs神翻轉：我思想混亂

失聯2星期…吳綺莉報警找19歲女！　小龍女：我媽需要看醫生

失聯2星期…吳綺莉報警找19歲女！　小龍女：我媽需要看醫生

鄧紫棋棄11年帳號切割！　經紀公司發聲：絕不接受

鄧紫棋棄11年帳號切割！　經紀公司發聲：絕不接受

星爵求婚新歡「先打給前妻」　安娜法芮斯揭離婚心聲

星爵求婚新歡「先打給前妻」　安娜法芮斯揭離婚心聲

硬要裝假鼻子…影后開拍6天前「被開除！」　丟奧斯卡提名

硬要裝假鼻子…影后開拍6天前「被開除！」　丟奧斯卡提名

《冰與火》全球藏6鐵王座　粉絲靠1張照片…全找到了！

《冰與火》全球藏6鐵王座　粉絲靠1張照片…全找到了！

看1hr《復仇者4》哽咽3次　美國隊長說漏嘴「很多角色都…」

看1hr《復仇者4》哽咽3次　美國隊長說漏嘴「很多角色都…」

限量球鞋「標籤沒拆」　小賈斯汀被警察攔下：惹麻煩了！

限量球鞋「標籤沒拆」　小賈斯汀被警察攔下：惹麻煩了！

控歧視反被打臉耍大牌！　甄子丹忍2天…爆氣揭內幕護妻

控歧視反被打臉耍大牌！　甄子丹忍2天…爆氣揭內幕護妻

放送事故！《愛玩客》女星「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：都看到了

放送事故！《愛玩客》女星「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：都看到了

50歲美魔女整超緊！20歲男友照3餐發狂「走到哪愛到哪」　她夢醒淚崩

50歲美魔女整超緊！20歲男友照3餐發狂「走到哪愛到哪」　她夢醒淚崩

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

放送事故！《愛玩客》女星「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：都看到了

50歲美魔女整超緊！20歲男友照3餐發狂「走到哪愛到哪」　她夢醒淚崩

《玩很大》驚見18禁畫面！　KID吳宗憲「PO實境秀」網傻眼：第一次看到

限量球鞋「標籤沒拆」　小賈斯汀被警察攔下：惹麻煩了！

阿伯凌晨進開刀房「站好久不躺上床」！　護士一問原因嚇破膽…跟醫生狂奔逃跑

《偶練》、《創造101》情侶曝光！　十指緊扣逛街…攝影師街拍「意外抓到了」

上《玩很大》被迫「直接變素顏」！　2女星真面目現形…網全看傻

《學校2015》的她愛上大20歲朴赫權　「秘戀2年」克服父女戀

周杰倫看到阿信求救文了！　傻眼「飆出三字經」：怎麼不早說

「鄭俊英14人群組」歌手K、J是他們？　節目赴德國遭扯買春

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

Jessie J, 查寧塔圖, Channing Tatum

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 怪奇比莉「酷妹外表下有顆迷妹心」　羞認：偶像是小賈斯汀
  2. 陶喆兒剛生1月...12歲愛犬過世！錯過「最後一面」吐低落
  3. 楊乃文「歌手2019」節目超傷神　狀態巔峰備戰「屏東三大日」
  4. 周杰倫說到做到！為1句玩笑「砸1.5萬買STAYREAL」　阿信收到錢…作法暖爆
  5. Jessie J光溜溜「18禁照」流出！　男友查寧塔圖按讚了
  6. 《與惡》口碑狂炸PTT！公視特開時段「週六重播」
  7. 草屯囝仔「第一次」畫面曝光！　阿倉打80分：全都自己來
  8. 女生別被愛情工作填滿！她婚變17年後點破：在愛裡委屈太不堪
  9. 林明禎穿古裝飄仙味！　辣挺E奶自拍「俯瞰視角」太邪惡
  10. 鄧紫棋揭「4年前被逼續約內幕」　爆蜂鳥已起訴…遭求償1.2億！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366