寇弟看《愛上觸不到的你》爆淚！難忍情緒：我哭得像嬰兒

記者林映妤／台北報導

「寇弟」寇爾史普洛茲（Cole Sprouse）主演催淚愛情片《愛上觸不到的你》，作為自己成年後首部擔綱男主角的電影作品，寇爾史普洛茲全心投入，為戲爆瘦13公斤，他謙虛表示：「減重過程雖然辛苦，卻是接近角色的必經歷程。我不覺得為戲減重是什麼值得誇獎的事，身為演員，這是我應該做的。」

▲▼《愛上觸不到的你》寇爾史普洛茲爆瘦13公斤。（圖／采昌提供）

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寇爾史普洛茲為了扮演「囊狀纖維化症」患者，也特別花時間拜訪病友，他有感而發：「因為認識這些不可思議的人們，讓我備受鼓舞，同時也讓我了解到，能平凡談戀愛的自己，是多麼地幸運。」他也分析：「這個故事的力度，在於兩位『囊狀纖維化症』患者，非常渴望能像正常人一樣互動，但這個願望卻不可能實現；而他們之間不能碰觸的愛情，究竟會是什麼模樣？」

女主角海莉盧理查森（Haley Lu Richardson）也感性表示：「我認為他們只要能看到彼此、和彼此說話，就已經足夠了，這讓他們之間的感情既特別又浪漫。」如此入戲的2人，也在觀賞電影後忍不住淚崩。寇爾自爆：「看電影時，我簡直哭得像個嬰兒！」

▲《愛上觸不到的你》寇爾史普洛茲、海莉盧理查森自己看完都哭到不行。（圖／采昌提供）

事實上，《愛上觸不到的你》劇組在第一時間就鎖定寇爾史普洛茲飾演男主角「威爾」，監製凱茜舒爾曼（Cathy Schulman）直言：「放眼當今美國影壇，只有寇爾能詮釋這種集叛逆與脆弱特質於一身的迷人男孩！」

導演賈斯汀巴爾多尼（Justin Baldoni）也分析：「寇爾和這個角色之間，有許多驚人的共同點。首先，他們都非常早熟。或許因為寇爾身為童星，從小就和大人們一起工作，而許多『囊狀纖維化症』患者也因為從小在醫院長大，成長過程圍繞的都是大人，所以比一般人要成熟許多。」他進一步表示：「還有，他們都是藝術家。寇爾本人是個才華洋溢的攝影師，而這個角色也頗有繪畫天分。」

《愛上觸不到的你》3月29日上映。