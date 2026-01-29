FTISLAND續約確定！與FNC攜手邁向20週年　公司承諾：成立專屬團隊

記者張筱涵／綜合報導

南韓實力樂團FTISLAND確定與經紀公司FNC娛樂完成續約，雙方將持續攜手前行，寫下近20年合作關係的重要里程碑。

▲FTISLAND續約。（圖／翻攝自FTISLAND IG）



FNC娛樂於29日發表官方聲明表示，FTISLAND作為公司創立初期的重要藝人，也是引領韓流樂團風潮的代表團體，雙方基於長年累積的深厚信任與默契，決定再度續約。FNC也特別指出，隨著公司將於2026年迎來創立20週年，能與一路共同成長、見證歷史的FTISLAND繼續同行，別具意義。

FTISLAND於2007年出道，憑藉〈Love Sick〉、〈Thunder〉、〈Until You Come Back〉、〈After Love〉、〈I Hope〉、〈Love Love Love〉、〈Severely〉、〈PRAY〉、〈Wind〉等多首代表作，成功推動樂團音樂的大眾化發展。不僅在韓國累積高人氣，也於日本正式主流出道後登上Oricon公信榜冠軍，並透過多場海外巡演，穩固其「K-pop代表樂團」的地位。

近年來，FTISLAND仍持續展現音樂上的進化與企圖心，去年透過企劃專案《FTestination》，陸續推出多首風格多元的數位單曲，展現作為「進行式樂團」不斷挑戰與成長的面貌。此外，他們也活躍於各大音樂祭與校園演唱會，憑藉紮實的現場演出實力與舞台掌控力，獲得樂迷一致好評。

除了團體活動外，成員們也各自在戲劇、音樂劇、綜藝等領域展開個人發展，兼顧團體默契與個人實力，持續擴展演藝版圖。

對此，FNC娛樂表示，未來將為FTISLAND成立專屬團隊，提供更系統化且緊密的支援，全力協助團體未來的各項活動。FTISLAND則透過聲明回應：「彼此一路成為對方堅強的後盾，也更加明白彼此的珍貴，能夠繼續一起走下去，感到非常開心。」

隨著此次續約確定，FTISLAND也預告將展開更積極的活動，迎向下一階段的全新挑戰。