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鄧紫棋放棄「10億人YouTube帳號」！　斷開11年心血…粉絲不捨哭翻

記者田暐瑋／綜合報導

香港歌手鄧紫棋（G.E.M.）近期雖然深陷和公司的解約風波，但她仍盡力安撫粉絲，展現堅強一面。她28日宣布未來不再使用2008年啟用至今的YouTube帳號「GEMblog」，等於正式與蜂鳥音樂切割乾淨，也放棄了10億人的累積觀看數，「一切重新開始。」

►鄧紫棋最新YouTube頻道

鄧紫棋 28日在IG發文，宣布：「我將不再使用GEMblog這個帳號。」而該帳號是她2008年出道時設立的，11年間累積了10億觀看數，也象徵著她一路走來努力的成果，如今毅然決然另起爐灶，讓不少粉絲相當不捨，但她態度豁然地說：「無論用哪個帳號，鄧紫棋還是鄧紫棋。因為帳號是死的，人是活的。忘記背後，努力面前！ 」

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▲鄧紫棋。（圖／翻攝自鄧紫棋IG）

▲鄧紫棋。（圖／翻攝自鄧紫棋IG）

對於和前東家蜂鳥音樂正式分道揚鑣，鄧紫棋把一切斷得乾淨俐落，「就讓我人生的上一章結束於10億，從今是新一頁的開始！ 像我曾寫下的歌詞：『讓榮耀屈辱都結成繭，讓世界看到我的蛻變』。」

鄧紫棋和蜂鳥鬧翻後，更寫下880字長文，控訴公司的「不公平」決策，讓她一次次落淚，才狠下心決定和公司攤牌，但心情似乎大受影響的她，12日就在IG意味深長地寫下：「被丟進游泳池，才學會游泳；被放逐到海洋，才發現寶藏。」疑似在暗喻自己目前的狀況。

▲鄧紫棋。（圖／翻攝自鄧紫棋IG）

▲鄧紫棋。（圖／翻攝自鄧紫棋IG）

面對一連串的風波，鄧紫棋15日更在IG發文，語帶無奈地說：「音樂還是會響起，人生還是要繼續！」並表示自己接下來一個禮拜，將有溫哥華、多倫多、三藩市等三站演唱會要舉辦，她更暖心向粉絲喊話：「我會加油的！謝謝你們❤」PO文隨即湧進大票網友留言：「我們都會一路陪伴著妳的」、「加油！永遠支持妳」、「別怕！我們陪妳一起面對困難」。

小笨狗～你害我好丟臉！　賴皮不回家引全場大笑圍觀

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