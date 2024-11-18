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實名制擊退黃牛！「破億歌姬」Ado明年5月林口開唱　這些人可以搶先購

記者吳睿慈／台北報導

日本「最強覆面系」歌姬Ado即將展開第二次世界巡迴演唱會，她的歌曲點閱率幾乎都破億，擁有爆發力十足的嗓音，受到很多粉絲喜愛。這回她帶著最新巡演「Ado WORLD TOUR 2025 ”Hibana” Powered by Crunchyroll」即將於5月來到台灣，主辦18日公開售票資訊，全場實名制，4種票價任選，Crunchyroll會員則是可以搶先預購。

▲▼ Ado。（圖／寬宏藝術提供）

▲Ado即將再度來台開唱。（圖／寬宏藝術提供）

年僅22歲的Ado於2020年以出道曲〈煩死了〉一炮而紅，她的嗓音充滿爆發力，且身份神秘，征服了日本與全球觀眾的心。由她所唱的《間諜家家酒》和《航海王劇場版：紅髮歌姬》等動畫作品皆獲得極大迴響，其中歌曲〈新時代〉（New Genesis）作為《航海王劇場版：紅髮歌姬》的主題曲，登上了日本告示牌Billboard百大音樂排行榜和Apple Music全球百大音樂排行榜的第一名。

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本次巡演除了東京埼玉超級競技場外，亞洲站包括六個城市，分別是曼谷、馬尼拉、台北、首爾、香港和新加坡，另也將前進澳洲的雪梨和墨爾本舉辦2場演出。

▲▼ Ado。（圖／寬宏藝術提供）

▲Ado帶著第二次巡迴演出來台開唱。（圖／寬宏藝術提供）

主辦單位AEG Presents Asia和寬宏藝術於18日正式宣布，「2025 Ado世界巡迴演唱會台北站」將於2025年5月11日在國立體育大學綜合體育館（林口體育館）舉辦，票價為2880、3880、4880、5880元，演出售票將採取實名制入場，票券持有人須隨該筆訂單之訂票人（即票券上姓名者）一同進場。

另外，Crunchyroll優先預購於19日早上10點21日晚間23點59分為止，優先預購每人、每預購碼不限票價，限購買4張。全面公開售票則在22日上午10點起，購票請洽寬宏售票。

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