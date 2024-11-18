陳致遠永和開餐廳遭鄉親抵制！　端盤子當打工仔…曾為生計賣水晶

▲近期投資副業的陳致遠（左）與老婆林秀琴（右），日前低調現身汪建民告別式致意後，不受訪便離去。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

陳致遠與林秀琴夫婦今年7月投資6位數資金，在新北市永和開港式飲茶餐廳，以前開過餐廳的夫妻倆重操舊業，還穿上制服當起「打工人」，沒有通告時，幾乎都到店裡端盤子、站收銀台，親力親為服務客人；不料陳致遠因昔日打假球事件，再度被網友炎上，還有在地人呼籲抵制，餐廳生意因此受到影響。

陳致遠投資的港式飲茶店，是由某餐飲集團去年在新北市永和開業，用餐時間幾乎是一位難求；陳致遠因緣際會下認識了該餐飲集團老闆，興起想回老家開餐廳的念頭，因此決定先入股小額投資，並實習、學習一番。

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惹火球迷 影響生意

陳致遠和林秀琴這次把自己當員工，入主4個月以來，親自端盤、收盤、站收銀台，親力親為學習，林秀琴還笑稱在廚房「每天100蹲」蒸煮東西，再辛苦也扛下。林秀琴曾透露：「老家在花蓮，很想返鄉開餐廳，因為沒有開過港式飲茶店，所以一切都得從頭開始，雖然辛苦但卻是必要的過程。」

▲陳致遠（左）與林秀琴（右）投資港式飲茶店，當起「打工人」在店內實習。（圖／翻攝自陳致遠IG）

不過，今年7月夫妻倆官宣入股後，引發疑似棒球迷的在地人不滿，在「我是永和人」臉書社團裡呼籲永和人一起抵制後引發熱議，雖然不見得人人認同，但據了解，現在用餐時間的人潮，的確下滑。

▲陳致遠投資港式飲茶店，惹來不爽他打假球的網友，在社團呼籲永和人抵制，引發正反兩極聲浪。（圖／翻攝自我是永和人臉書社團）

網友留言，「只要開餐廳認真投入，為什麼不給陳致遠一個重新站起來的機會？」「為什麼什麼事都要和以前打假球扯在一起？」「打假球不該與開店牽扯在一起。」「人家（陳致遠）賣個吃的，又沒得罪大家，身為永和人何必酸，愛吃就去吃，不要讓人以為永和人沒有人情味。」

副業難做 賠500萬

▲陳致遠因打假球斷球員路，就連昔日開餐廳也慘賠。（圖／翻攝自中天財經）

職棒球員出身的陳致遠，曾與彭政閔、 蔡豐安共同組成「黃金三劍客」，後來再與同隊隊友彭政閔、陳冠任組成「新黃金三劍客」，常常成為兄弟象球隊致勝的關鍵。但陳致遠在2010年涉入中華職棒簽賭案，同年2月遭到起訴並具體求刑。此後陳致遠形象大傷，離開球界，和老婆林秀琴轉型成為通告藝人。

▲演藝圈通告量變少，陳致遠多元化經營副業，曾在網路開直播賣水晶，維持生計。（圖／翻攝自陳致遠&林秀琴的樂fun人生臉書）

陳致遠過往經營燒烤店、原住民風味餐廳，因經營不善，慘賠至少500萬元收場。陳致遠的假球事件，並未隨時間被球迷淡忘，去年他客串演出《八尺門的辯護人》教練一角，曾引發棒球迷不滿；日前中信兄弟球員周思齊引退，陳致遠在臉書po影片，回憶過往職棒生涯，亦引發網友開嗆「蹭熱度」。



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