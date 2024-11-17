香港波神上圍撐爆泳衣「胸前4字變形」　老司機被辣暈：可愛性感

記者劉宛欣／綜合報導

香港女星白雲（Snowy）本名白雲鳳，參演《宮心計2深宮計》、《不懂撒嬌的女人》等多部戲劇，憑E罩杯的豐滿上圍，加上直率個性，累積不少忠實粉絲，受封「香港波神」。她一直以來都對自己外在條件相當有自信，經常透過社群平台分享美照與粉絲互動。日前，她在Instagram上分享了一系列泳裝照，再次成為話題焦點。

▲白雲受封「香港波神」。（圖／翻攝自白雲Instagram）

白雲這次穿上了一件被稱為「死庫水」的日式小學生泳衣，而泳衣上印有「不會游泳」的字樣，因為她傲人的上圍而稍微變形，粉絲紛紛留言稱讚「幽默又可愛的設計」、「泳衣上的標語好有趣」、「這套真的又性感又可愛」，她頻繁曬美照，對於偶爾的爭議或批評，她也一貫保持自信，認為不須過多理會負評。

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▲白雲泳衣上的「不會游泳」字樣被撐大。（圖／翻攝自白雲Instagram）

前陣子，白雲分享的另一套紅色泳裝照卻因「意外走光」也掀起熱議。照片中，由於泳裝下身部分稍有移位，險些引發尷尬場面。更有網友留言，指她的體毛清理得非常乾淨，言語間充滿不雅暗示，讓部分粉絲直呼不適。然而，白雲依舊保持風趣和大方的態度，用輕鬆面對所有評論。