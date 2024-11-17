孫生幫出獄媽找住處「月租僅4千」　被問為何不同住嘆：很可怕

記者劉宛欣／綜合報導

網紅團體「反骨男孩」成員孫生的母親因屢犯竊案入獄，日前出獄後，他也火速幫媽媽處理住宿問題，反骨的Instagram 17日也曝光了他為媽媽找房的影片，竟真讓他找到了月租4千的好房，被問起為何不與媽媽同住就好，他則無奈直言「我試過了」。

▲孫生雖然因為媽媽而感到心累，仍是幫忙打理好住處。（圖／翻攝自反骨男孩Instagram）

反骨男孩官方Instagram上傳了一則短片，影片中可以看到孫生與房東簽訂租屋合約，他表示「跟我媽住在一起跟上心靈課程二選一，我要上心靈課程」，表達了對與媽媽住一起的抗拒，他提到很多人問他為什麼不跟媽媽住在一起，他直言：「我試過了，除了基本的怪盜基德以外，她可能會偷朋友東西、會一直吵架，那很可怕，真的很可怕，你們不懂。」

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影片中可以看到孫生媽媽接下來要住的房間相當乾淨，一個月房租才4000元，不含水電費，但一個月水費才100元，電費一度5元，最後，孫生也無奈表示「每次給我媽打一年的合約，但都不到1年就毀約，她會突然去土城」、「又傳送回土城」，調侃媽媽好幾次因為竊盜而入獄的往事。

▲孫生調侃媽媽經常出入獄。（圖／翻攝自反骨男孩Instagram）

此前，孫生就曾發文透露出獄的媽媽突然現身按他電鈴，可能先有寄信給他，但由於過於忙碌並未注意到，但事情已經發生，他把握時間幫媽媽找好房子並打理好生活起居的民生用品：「因為真的不能住一起，我早試過了極度痛苦。」

過去幫忙租房，媽媽總是住不到約滿，孫生多年來面對相同的情況深感無力，外界的人都說「不要理她就好了」，但就是始終都辦不到，畢竟是自己的媽媽，最後無奈自嘲：「我媽這樣很划算欸，只養我到小學然後我會養她一輩子，她才是真正的投資達人？！」