直擊／Lisa高雄見面會「80分鐘結束」　粉絲追星破產：戶頭剩1元

記者吳睿慈／高雄報導

南韓天團BLACKPINK成員Lisa近1年來專注於個人活動，知名度更往上一層樓，她晉升為國際級巨星，17日在高雄巨蛋舉辦見面會，排場壯觀，12位舞者伴舞以外，更是吸引萬名歌迷到場。她演出比照歐美規格，活動80分鐘結束，場上有粉絲自虧追星破產「戶頭剩1元」，為了偶像吃土也甘願。

▲Lisa於17日在高雄舉辦見面會。（圖／讀者提供）



Lisa於17日在高雄巨蛋會粉絲，活動發起變裝主題，粉絲卯足全力扮成黑惡魔，她選出5位歌迷上台，其中一位變裝皇后霸氣採場，一拿到麥克風就大喊「尖叫聲」，氣勢十足，連Lisa都被他逗到笑出來。還有一位12歲歌迷與媽媽一起手製服裝，她講一講險些哭出來，主持人曾寶儀緊急給予安慰。

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歌迷的告白感動Lisa，最後主持人曾寶儀也真情流露告訴她「謝謝妳成為Lisa，請妳繼續當妳自己，高雄永遠是妳第二個家，我們也有炎熱的天氣、好吃的食物，以及很好的一群人，希望妳記得高雄，想起我們時再回來看看我們」，Lisa感動到主動索抱，氣氛令人動容。

▲Lisa高雄見面會80分鐘結束，圓滿落幕。（圖／讀者提供）



Lisa下台整理服裝期間，曾寶儀與粉絲閒話家常，她詢問「票是不是很難搶」，台下發出一陣哀嚎聲回應，甚至有人大喊「戶頭剩1元了」、「今晚吃土」，全場笑出來。接著Lisa重回舞台帶來歌曲〈New Woman〉、〈Moonlit Floor〉、〈Money〉一連串演出，場上雖然一度出現狀況，但她排除危機後，最後帶來歌曲〈Rockstar〉結束見面會，活動總共80分鐘，圓滿落幕。