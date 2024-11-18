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雷／《永夜》大結局虞書欣痛哭！丁禹兮驚天秘密揭曉　最美告白網淚崩

記者田暐瑋／綜合報導

虞書欣、丁禹兮主演的古裝劇《永夜星河》播出後熱度一路飆升，17日「超前點播」（超點）播出大結局，除了揭曉慕聲為何會在慕家長大的來龍去脈，怨女真實的藏身地點更讓觀眾嚇到掉下巴，從30集開始的劇情相當緊湊無尿點，網友看完直呼：「編劇太神，之前所有看不懂的地方到這裡全串起來了。」

▲《永夜星河》雷稿。（圖／翻攝自微博）

▲《永夜星河》。（圖／翻攝自微博）

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第30集中，慕聲解開自己的身世之謎，終於說出母親魅女的真正死因，全是因為自己幼時遭怨女蠱惑，親手餵了毒酒給母親，導致母親死亡，進而讓早已附身的怨女霸佔了母親的肉體，私下請求陸淮安（問心先生）讓他犧牲自己來拯救母親與姊姊慕瑤。

而慕瑤的秘密也終於揭曉，在陸淮安假意答應慕聲後，慕瑤見到修復好的百妖山海圖，才驚覺怨女真正的藏身之處就是自己體內，決定犧牲自己，進入誅妖大陣中拯救世界，等到大家發現時已來不及，慕聲也才道出原來滅了慕氏一族的真正兇手就是慕瑤，當年慕聲意外放出怨女後，怨女附身在慕瑤身上大開殺戒，慕聲目睹了一切，這也是慕聲一直以來拚死阻止慕瑤找怨女報仇的真正原因－擔心慕瑤會自願犧牲。

▲▼ 。（圖／記者田暐瑋攝）

▲▼ 。（圖／記者田暐瑋攝）

▲《永夜星河》怨女就在慕瑤體內。（圖／翻攝自微博）

為了救出慕瑤，柳拂衣、慕聲、妙妙、翠翠決定以身入陣，進入收妖塔拚死一搏，在找尋慕瑤的過程中，柳拂衣為了開啟每一層的塔門遭到反噬，無力再進入最底層救出慕瑤。慕聲、妙妙終於在最底層見到吸取慕瑤生命力復原妖力的怨女，在幾番對峙後，慕聲與妙妙漸漸勢弱，連慕聲都險些遭怨女控制，在怨女要殺了妙妙時，慕聲搶先一步擋在妙妙身前，遭怨女的鎖鏈刺入身體吐血。

▲▼ 。（圖／記者田暐瑋攝）

▲慕聲救了妙妙。（圖／翻攝自微博）

此時，慕聲的內丹和妖丹合而為一，力量大增，不只成功晉升九階大妖，還擁有天級捉妖師的法力，手起刀落奮力一砍，瞬間就把怨女消滅，但他也因身受重傷，最後倒在妙妙懷裡死去，妙妙撕心裂肺大哭，聽到系統開啟返回現實的通道，決定使用天啟神力讓其他人復活，但前提是必須犧牲所有現實記憶，也會放棄返回現實機會。

▲▼ 。（圖／記者田暐瑋攝）

▲《永夜星河》雷稿。（圖／翻攝自微博）

▲《永夜星河》雷稿。（圖／翻攝自微博）

▲慕聲成為九階大妖殺了怨女卻犧牲自己。（圖／翻攝自微博）

慕聲重生後發現妙妙不見，透過幻境中的慕青時指點，重新找回了被困住的妙妙回到遊戲世界，卻仍出現血月凌空異象，妙妙才驚覺逆轉結局的關鍵其實是作者浮舟，號召眾生人妖齊心施法搭建天梯進入系統空間，慕聲在此遇到童年時的浮舟，才意識到自己就是浮舟，會寫出如此悲慘結局，全是因為浮舟生下來就有先天罕病，加上家庭不睦，種種自卑和憂鬱堆疊，導致他失去勇氣和快樂，在寫《捉妖記》時，更是人生最黑暗的時期，才會在書中把世界毀滅。

▲《永夜星河》雷稿。（圖／翻攝自微博）

▲慕聲和妙妙爬上天梯。（圖／翻攝自微博）

在慕聲提點後，少年慕聲的內心終於被撫慰，也揭曉了浮舟所有的小說靈感，都是來自於對妙妙的愛意，此時畫面跳轉到現實世界中，浮舟正在接受危險性極高的心血管手術，心電圖卻瞬間發出「嗶」聲長音，而這時慕聲向妙妙坦承一切，決定回到現實勇敢一次。

▲《永夜星河》雷稿。（圖／翻攝自微博）

▲慕聲撫慰了少年時的浮舟。（圖／翻攝自微博）

▲《永夜星河》雷稿。（圖／翻攝自微博）

▲《永夜星河》雷稿。（圖／翻攝自微博）

▲慕聲就是浮舟。（圖／翻攝自微博）

妙妙同時也從睡夢中醒來，回到了現實，某天她參加浮舟的簽書會，卻在會場看見了竹妖爺爺和翠翠成了賣冰淇淋的祖孫，回憶瞬間湧出，此時身後傳來一聲熟悉叫喚：「妙妙！」她一回頭露出驚訝表情，隨後浮現幸福笑容，但鏡頭並未拍到對方，全劇宣告劇終。

▲《永夜星河》雷稿。（圖／翻攝自微博）

▲《永夜星河》雷稿。（圖／翻攝自微博）

▲《永夜星河》最後一幕。（圖／翻攝自微博）

《永夜星河》讓觀眾自行聯想的開放式結局引發熱議，有人無法接受結局並未拍到妙妙和慕聲同框的重逢鏡頭，卻也有人認為浮舟被救活，在現實世界中找到了妙妙，是最完美的結局，而浮舟改版後的小說序說出了對妙妙的告白：「人在什麽時候才可以愛另一人愛到100%？不是當我愛你愛到超過愛自己的時候，而是只有當我真心喜歡自己，相信我自己的時候，我才能全心全意真正的愛你，這本書送給一個女孩，她兩次拯救了我的世界。」更是讓網友感動哭成一片。

▲▼ 。（圖／記者田暐瑋攝）

▲《永夜星河》最美告白。（圖／翻攝自微博）

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