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李珠珢新發文「特地標中文名字」！　台粉湧入嗨了：懂的都懂

記者劉宛欣／綜合報導

韓職啦啦隊女神李珠珢擁有甜美外型，被讚「美得像AI」，因一支三振舞的影片爆紅。已經與經紀公司APex comunications結束合約的她，未來動向受到關注，許多粉絲都希望她能跟上前輩李多慧等人的腳步來台發展，稍早她久違更新Instagram貼文，貼文中還特地標註了自己的中文名字，讓許多台灣粉絲相當興奮。

▲李珠珢貼文中標記了自己的中文名字。（圖／翻攝自李珠珢Instagram）

▲李珠珢睽違一個多月更新IG貼文。（圖／翻攝自李珠珢Instagram）

李珠珢17日於Instagram發表了一篇新的貼文，內文寫下「.. Brown Bread..」標註了自己的中韓文名字，附上可愛的牛角麵包、蝴蝶餅乾符號等等，照片則是在車上的一系列自拍照。台灣網友紛紛湧入留言寫下「來台灣了啦」、「居然還加了中文名子這是在暗示什麼嗎？」、「有標李珠珢了，懂得（的）就懂」、「來台灣保證紅到頂天，別怕」、「韓國冬天冷，歡迎來台灣避寒過新年」，也有部分南韓粉絲急得喊話「不可以去別的地方喔」。

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▲李珠珢貼文中標記了自己的中文名字。（圖／翻攝自李珠珢Instagram）

▲李珠珢貼文中標記了自己的中文名字。（圖／翻攝自李珠珢Instagram）

事實上，16日李珠珢曾曬出限時動態，透露自己生病、胖了三公斤，引起部分粉絲擔憂。

李珠珢先前被證實已經退團，南韓網站「Namu Wiki（나무위키）」（似維基百科）顯示，APEX上個月29日晚間更新旗下成員列表，新增數名新人，退役成員名單也有變動，其中包含李珠珢的名字，也註明她於2024年退團，先前退出的李多慧、邊荷律等人也都在同份名單中。

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