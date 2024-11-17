ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

嘎妹罹「子宮頸癌前病變」哭了！　後悔嘆：還有好多想做的事

記者王靖淳／綜合報導

「嘎妹」Iris是網紅蔡阿嘎的堂妹，平時會在社群記錄生活，大方與粉絲分享日常的她，今（17）日突然在IG發文透露自己遭診斷出「子宮頸癌前病變」，過程還一度哭出來，同時也感嘆表示：「突然好後悔每次都唉唉叫，想要生病耍廢，直到那一刻我才發現，比起耍廢，我還有好多想做的事情還有想要照顧的人。」

▲嘎妹。（圖／翻攝自Instagram／yga0721）

▲嘎妹（圖右）是蔡阿嘎的堂妹。（圖／翻攝自Instagram／iris.416）

嘎妹表示，她原本自認年輕且健康，因此忽視體檢的重要性，透露在最近一次健康檢查中，被通知需進一步檢查，最終遭診斷為「子宮頸癌前病變第三階段」，需透過手術處理不良細胞以避免惡化。嘎妹坦言，當醫生告知需動手術時，她一度陷入恐慌與不安，腦海中反覆浮現「癌」這個字帶來的恐懼，甚至懊悔過去對健康的忽視和揶揄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼嘎妹（圖／翻攝自Instagram／iris.416）

▲嘎妹平時會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Instagram／iris.416）

嘎妹提到，當時她在診間邊哭邊安排接下來的手術時間，雖然內心感到掙扎，但她仍想努力裝堅強完成工作，「家人朋友都跟我說沒事啦小事，這樣其實幸運了⋯這些話我都聽不進去，很努力要整理好情緒，繼續把該做的工作完成，但大腦已經完全沒有辦法運作，所有想法都往最負面的那邊一面倒。」並表示這段期間，家人給予她無微不至的支持，尤其媽媽冷靜而堅定的態度，讓她深受感動，逐漸從低潮中振作起來。

▲▼嘎妹（圖／翻攝自Instagram／iris.416）

▲嘎妹透露遭診斷出子宮頸癌前病變。（圖／翻攝自Instagram／iris.416）

最後，嘎妹向粉絲分享重新審視健康的重要性，也強調身體出現問題並不可怕，只要及早處理並妥善照顧，一切都會好轉，「大家都去健康檢查，沒有什麼比健康更重要的了。」並樂觀地表示，自己在手術後只需定期追蹤就能恢復健康也期待未來能以更好的狀態面對生活，「藉著這個機會好好調養身體，也更重視自己的健康狀況，我想一切都會順利的～大家都要健健康康的唷！」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

推薦閱讀

直擊／Lisa高雄見面會「80分鐘結束」　粉絲追星破產：戶頭剩1元

直擊／Lisa高雄見面會「80分鐘結束」　粉絲追星破產：戶頭剩1元

李珠珢新發文「特地標中文名字」！　台粉湧入嗨了：懂的都懂

李珠珢新發文「特地標中文名字」！　台粉湧入嗨了：懂的都懂

嘎妹罹「子宮頸癌前病變」哭了！　後悔嘆：還有好多想做的事

嘎妹罹「子宮頸癌前病變」哭了！　後悔嘆：還有好多想做的事

孫生幫出獄媽找住處「月租僅4千」　被問為何不同住嘆：很可怕

孫生幫出獄媽找住處「月租僅4千」　被問為何不同住嘆：很可怕

正妹女星「偷吃人夫」淪小三男友原諒還幫道歉！　撐4年宣告分手了

正妹女星「偷吃人夫」淪小三男友原諒還幫道歉！　撐4年宣告分手了

麻吉弟弟辣妻生了！　甜曬一家三口合照：歡迎來到這世界

麻吉弟弟辣妻生了！　甜曬一家三口合照：歡迎來到這世界

吳克群悲痛發聲！爺爺腦溢血去世「享耆壽96歲」　曾任高雄市議員

吳克群悲痛發聲！爺爺腦溢血去世「享耆壽96歲」　曾任高雄市議員

小嫻讀大學「犯低級錯誤」！　認了：阿姨跟不上你們

小嫻讀大學「犯低級錯誤」！　認了：阿姨跟不上你們

直擊／Lisa辣露屁股蛋炸高雄巨蛋！「私密刺青首曝」變裝皇后採場萬人嗨了

直擊／Lisa辣露屁股蛋炸高雄巨蛋！「私密刺青首曝」變裝皇后採場萬人嗨了

閔庚勳婚禮現場曝光！娶回超美《認哥》製作人　前輩男星見證落淚

閔庚勳婚禮現場曝光！娶回超美《認哥》製作人　前輩男星見證落淚

李多慧「衣服沒穿好」開太深V！超兇身材現形 震撼19萬人：太扯了

李多慧「衣服沒穿好」開太深V！超兇身材現形 震撼19萬人：太扯了

石英告別式…澎恰恰下跪道別師父　演藝圈大咖邰智源謝承均都到了

石英告別式…澎恰恰下跪道別師父　演藝圈大咖邰智源謝承均都到了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

直擊／Lisa高雄見面會「80分鐘結束」　粉絲追星破產：戶頭剩1元

李珠珢新發文「特地標中文名字」！　台粉湧入嗨了：懂的都懂

嘎妹罹「子宮頸癌前病變」哭了！　後悔嘆：還有好多想做的事

孫生幫出獄媽找住處「月租僅4千」　被問為何不同住嘆：很可怕

正妹女星「偷吃人夫」淪小三男友原諒還幫道歉！　撐4年宣告分手了

麻吉弟弟辣妻生了！　甜曬一家三口合照：歡迎來到這世界

吳克群悲痛發聲！爺爺腦溢血去世「享耆壽96歲」　曾任高雄市議員

小嫻讀大學「犯低級錯誤」！　認了：阿姨跟不上你們

直擊／Lisa辣露屁股蛋炸高雄巨蛋！「私密刺青首曝」變裝皇后採場萬人嗨了

閔庚勳婚禮現場曝光！娶回超美《認哥》製作人　前輩男星見證落淚

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

網紅, 蔡阿嘎, 嘎妹, YouTuber

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 吳克群悲痛發聲！爺爺腦溢血去世「享耆壽96歲」　曾任高雄市議員
  2. 閔庚勳婚禮現場曝光！娶回超美《認哥》製作人　前輩男星見證落淚
  3. 正妹女星「偷吃人夫」淪小三男友原諒還幫道歉！　撐4年宣告分手了
  4. 孫生幫出獄媽找住處「月租僅4千」　被問為何不同住嘆：很可怕
  5. 麻吉弟弟辣妻生了！　甜曬一家三口合照：歡迎來到這世界
  6. 愛莉莎莎遊印度踩雷「每天生不如死」！　3狀況惹怒她：沒事不要來
  7. 香港波神上圍撐爆泳衣「胸前4字變形」　老司機被辣暈：可愛性感
  8. 小嫻讀大學「犯低級錯誤」！　認了：阿姨跟不上你們
  9. 友被暴雷《影后》氣炸連夜追！曾莞婷吐心聲「意外出賣導演嚴藝文」
  10. 直擊／Lisa高雄見面會「80分鐘結束」　粉絲追星破產：戶頭剩1元

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366