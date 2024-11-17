嘎妹罹「子宮頸癌前病變」哭了！　後悔嘆：還有好多想做的事

記者王靖淳／綜合報導

「嘎妹」Iris是網紅蔡阿嘎的堂妹，平時會在社群記錄生活，大方與粉絲分享日常的她，今（17）日突然在IG發文透露自己遭診斷出「子宮頸癌前病變」，過程還一度哭出來，同時也感嘆表示：「突然好後悔每次都唉唉叫，想要生病耍廢，直到那一刻我才發現，比起耍廢，我還有好多想做的事情還有想要照顧的人。」

▲嘎妹（圖右）是蔡阿嘎的堂妹。（圖／翻攝自Instagram／iris.416）

嘎妹表示，她原本自認年輕且健康，因此忽視體檢的重要性，透露在最近一次健康檢查中，被通知需進一步檢查，最終遭診斷為「子宮頸癌前病變第三階段」，需透過手術處理不良細胞以避免惡化。嘎妹坦言，當醫生告知需動手術時，她一度陷入恐慌與不安，腦海中反覆浮現「癌」這個字帶來的恐懼，甚至懊悔過去對健康的忽視和揶揄。

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▲嘎妹平時會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Instagram／iris.416）

嘎妹提到，當時她在診間邊哭邊安排接下來的手術時間，雖然內心感到掙扎，但她仍想努力裝堅強完成工作，「家人朋友都跟我說沒事啦小事，這樣其實幸運了⋯這些話我都聽不進去，很努力要整理好情緒，繼續把該做的工作完成，但大腦已經完全沒有辦法運作，所有想法都往最負面的那邊一面倒。」並表示這段期間，家人給予她無微不至的支持，尤其媽媽冷靜而堅定的態度，讓她深受感動，逐漸從低潮中振作起來。

▲嘎妹透露遭診斷出子宮頸癌前病變。（圖／翻攝自Instagram／iris.416）

最後，嘎妹向粉絲分享重新審視健康的重要性，也強調身體出現問題並不可怕，只要及早處理並妥善照顧，一切都會好轉，「大家都去健康檢查，沒有什麼比健康更重要的了。」並樂觀地表示，自己在手術後只需定期追蹤就能恢復健康也期待未來能以更好的狀態面對生活，「藉著這個機會好好調養身體，也更重視自己的健康狀況，我想一切都會順利的～大家都要健健康康的唷！」