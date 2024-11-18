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【本周夯星聞】宋再臨逝世享年39歲！　台AV女優是補習班老師

記者王靖淳／綜合報導

娛樂圈這週發生許多變化，AV女優艾熙透露自己另個身分是補習班老師、百萬YouTuber「Ryuuu TV」夫婦檔Ryu、Yuma爆婚變，男方發長文證實女方在去年先劈腿、出演韓劇《擁抱太陽的月亮》的男星宋再臨去世，享年39歲。

▲▼ 。（圖／記者王靖淳攝）

▲本周夯星聞。（圖／ETtoday星光雲製表）

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TOP1：補習班老師是台AV女優！　學生國高中都有…艾熙認了：他們看過我

AV女優艾熙跨足成人產業及補習班，她日前在節目《11點熱炒店》中透露，補習班的學生看過自己拍的片，「其實我相信他們（學生）看過我，只是他們不敢講，就是他們剛好那個年紀，他們也不會敢說『欸老師我看過你的A片』，我覺得他們應該沒有這個膽子。」她也不會與學生討論，「這不是我的教學範圍」。

▲▼夯星聞

▲艾熙出道拍AV超過2年。（圖／翻攝自Instagram／_ai_xi_bb）

TOP2：快訊／Ryu證實Yuma「去年底先劈腿」！長文揭真相：10年才出軌應佩服

Ryu證實Yuma去年出軌，原本雙方說好要在今年底「兩人最後一次工作」後再說明，不過卻因女畫家的IG圖畫事件先曝光。他指出去年12月從台灣回日本的飛機上，發現Yuma變了，「Yuma一向來喜愛撒嬌。我們的交往方式更像我是爸爸照顧女兒」，認為對方卻突然變「女人」了。

Ryu表示「十年了才出軌，應該佩服」、「他也許能給Yuma我給不了的刺激吧」、「老婆出軌，我得反省」，並表示自己不願意使用「出軌」、「不論」這些字眼去套在Yuma身上，所以他選擇放任，觀察，直到後來拿到證據，才總算承認「一切被證實之後，我是空白的。我就像自己甩了自己一個巴掌，腦袋裡裝的言語都是假，情感是真實的，是絕望的。」

▲▼夯星聞

▲Ryu、Yuma爆出婚內雙出軌。（圖／翻攝自Instagram／yumaa0412）

TOP3：《擁抱太陽》宋再臨突傳離世！享年39歲　《于氏王后》成遺作

39歲南韓男星宋再臨在2012年時憑著韓劇《擁抱太陽的月亮》中角色「金齊雲」打開知名度，不料卻在本月12日下午被發現已經去世的消息，韓劇《于氏王后》進而成了遺作。其靈堂設於延世大學醫院葬儀館2號室，不過死因並未被公開，出殯儀式也已於14日中午12時在延世大學醫院舉辦。

▲▼夯星聞

▲宋再臨12日下午被發現逝世。（圖／翻攝自Instagram／jaelim_song）

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關鍵字

艾熙, 宋再臨, Ryu, Yuma, Ryuuu TV, YouTuber

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