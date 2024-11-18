楊丞琳演唱會曾脫口「河南人愛騙人」慘了　遭四川新年晚會除名

圖文／鏡週刊

陳致遠昔日因放水打假球導致形象重創，近幾年努力振作，卻屢遭網友炎上。近日他與老婆林秀琴在新北市永和開港式飲茶餐廳，卻因遭網友炎上，並在「我是永和人」的社團裡呼籲永和人一起抵制消費，讓餐廳生意受到頗大的影響。

雖然陳致遠開餐廳被抵制，但也有網友留言，只要開餐廳認真投入，為什麼不給陳致遠一個重新站起來的機會? 為什麼什麼事都要和以前打假球扯在一起？「打假球不該與開店牽扯在一起」「人家賣個吃的又沒得罪大家，身為永和人何必酸，愛吃就去吃，不要讓人以為永和人沒有人情味。」

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▲徐乃麟因錄影效果罵楊繡惠遭到砲轟。（本刊資料照）

除了陳致遠擺脫不了打假球陰霾，演藝圈藝人被炎上例子還包含徐乃麟，日前他主持的華視《天才衝衝衝》邀請楊繡惠上節目，錄影時玩遊戲要講出「ㄐ」字的詞，沒想到楊繡惠想不出來，徐乃麟做效果罵她「賤」，讓楊繡惠收工後大哭，新聞曝光後，徐乃麟昔日錄影罵藝人的過往也被網友批評，事後他的新節目開錄，更邀請楊繡惠上節目當首集大來賓，兩人在媒體上演大和解，楊繡惠也當面向徐乃麟道歉。

▲趙正平在社群分享影片疑似消費小S也引發網友不滿。（本刊資料照）

趙正平在抖音分享試吃張蘭的酸辣粉影片，並在片中放了小S照片，還寫上「小曲線」，引發網友不滿認為他蹭流量，要小S封殺他，事後小S表示「沒關係，我希望愛我的人都幸福開心！」來平息事件。

楊丞琳在鄭州演唱會上開玩笑：「河南人不可以這樣子，你們已經有些名聲，你們知道吧？愛騙人的事情。」因此遭網友抵制她的演出，事後更被四川衛視新年晚會除名。



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