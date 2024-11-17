正妹女星「偷吃人夫」淪小三男友原諒還幫道歉！　撐4年宣告分手了

記者劉宛欣／綜合報導

香港男星藝人謝東閔與女星朱智賢相戀7年，兩人一向感情低調，早前於2020年，女方曾因與人夫男星黎振燁傳出「偷吃」醜聞，謝東閔仍選擇原諒，二人在離開經紀公司後，更是開始了同居生活，然而，17日謝東閔卻在Instagram上突然宣布分手消息，震驚粉絲。

▲謝東閔、朱智賢7年情斷。（圖／翻攝謝東閔、朱智賢Instagram）

謝東閔17日在Instagram發文，曬出一張男女在夕陽下牽手的背影照，疑似就是他與朱智賢，貼文中寫道：「謝謝大家一直以來對我們的愛護與關心。我們有共識地決定以後會以不同身分繼續支持及守護對方，希望各位能夠給予我們空間，私人事情只想低調處理。日後亦不會再作任何回應，謝謝。」簡單地宣告分手，令不少看著他們一路走來的粉絲感慨。

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▲謝東閔在IG透露與朱智賢分手的消息。（圖／翻攝謝東閔Instagram）

朱智賢2020年曾因捲入與已婚男星黎振燁的不倫戀風波，形象一落千丈，儘管獲得男友謝東閔的原諒，還在男友陪同下召開記者會道歉，但TVB並未因此放過她，直接將她雪藏半年，幾乎銷聲匿跡。之後朱智賢為了重回螢光幕前，在同年開設了個人YouTube頻道，試圖為復出演藝圈鋪路，但此舉卻引來網友兩極反應。