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愛莉莎莎遊印度踩雷「每天生不如死」！　3狀況惹怒她：沒事不要來

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber愛莉莎莎平時用心經營頻道，同時也不吝嗇透過社群與粉絲分享日常，最近人到印度的她，今（17）日在IG限動發文透露當地不只空汙嚴重，且她在辦事過程也充滿挑戰，表示自己花費兩個小時才辦好SIM卡，同時也抱怨住宿環境讓她不堪其擾，「前幾天真的每天奔波，生不如死。大家真的沒事千萬不要來德里。」

▲▼愛莉莎莎。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

▲愛莉莎莎。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

愛莉莎莎坦言自己到印度第四天，才總算有安頓好一切的感覺。她直言這座城市的空汙令人無法忍受，連呼吸都是煎熬，「這裡的空氣太可怕了，整個城市都是臭的。」並補充自己原以為印度的臭味可能來自路邊垃圾或排泄物，但實際上是整個大氣層都彌漫汙染的味道。愛莉莎莎形容，空氣中充斥著類似燒塑膠或燃燒刺激性氣體的味道，讓她在落地後幾個小時便感到頭痛、喉嚨與鼻腔不適，連眼睛也難以睜開。

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▲▼愛莉莎莎。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

▲愛莉莎莎透露印度空汙嚴重。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

除了空汙，愛莉莎莎也分享她在當地辦SIM卡的經歷，形容整個過程既荒謬又繁瑣，竟耗費兩小時的時間。她表示，「機場沒有辦SIM卡的地方」，最後她找到印度最大電信公司Airtel，卻被要求填寫大量個人資訊，例如台灣住址與父母姓名等，甚至需重複填寫數次。此外，辦理過程中還多次被要求拍照，讓她不禁抱怨：「我爸媽叫什麼名字到底乾他們屁事？」並質疑印度政策似乎喜歡把簡單的事複雜化。

▲▼愛莉莎莎。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

▲愛莉莎莎勸大家沒事不要去印度德里。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

愛莉莎莎表示，印度住宿也讓她無奈，儘管事先透過平台訂到評分高達9.1的飯店，每晚費用約1700台幣，但進入後卻發現環境極為破舊。更糟糕的是，她在半夜被「鐵皮屋超大水聲」驚醒，疑似水塔水滿外流，讓她直呼難以忍受，「想說應該還可以，結果一進去超破爛，而且半夜突然被鐵皮屋超大水聲吵醒，好像是上面水塔水滿出來還是怎樣。」

▲▼愛莉莎莎。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

▲愛莉莎莎對印度住宿不滿意。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

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愛莉莎莎, 網紅, YouTuber

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