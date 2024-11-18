陳建州看12強賽「啦啦隊正妹PO合照喊爽」！　網傻眼勸退：遠離吧

圖文／鏡週刊

「黑人」陳建州日前受民進黨立委、中職會長蔡其昌安排，到大巨蛋觀賞世界棒球12強預賽台灣對多明尼加的比賽，卻遭後方球迷拍片惡搞，偷用手機在黑人背後播跑馬燈字幕「大牙加油」，影片在社群網站引發熱議。前啦啦隊員、現任樂天女孩舞蹈總監陸筱晴在PO出與陳建州、蔡其昌合照，還被粉絲提醒「遠離『辣個男人』」。

台灣隊14日在大巨蛋以2比1險勝多明尼加，陳建州在髮香區觀看比賽，在IG限動分享看比賽心得：「真的是非常有張力又感動的比賽，最後再見三振全場瘋狂，感覺整個大巨蛋都在震動。」還特別感謝蔡其昌安排，「讓我能第一次深刻體驗到在大巨蛋看球的感動，有這顆大巨蛋真的感覺很幸福。」最後再tag蔡其昌帳號表達感謝。

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▲昨晚台灣出戰多明尼加，有球迷在陳建州背後惡搞拍片，影片引起網友討論。（翻攝自臉書社團「爆廢公社」）

▲陳建州發文感謝蔡其昌安排，讓他可以去看球。（翻攝陳建州IG）

不過，就在陳建州觀賽期間，有球迷特地跑到他背後用手機開啟跑馬燈，播送「大牙加油」字幕，開臭他疑似性騷大牙一事，過程被拍下後分享至臉書社團「爆廢公社」，被網友譏笑，「沒在家看盒子喔？」「他有去前面找球員裝熟嗎」。

而陸筱晴當晚也在IG分別貼出與陳建州、蔡其昌合照，為台灣隊取得二連勝歡呼，「九局下半真的超緊張，雖然抖，但還是以2:1拿下勝利！天啊～～～太爽了！今晚又要睡不著了啦。她回憶，蔡其昌在場坐鎮，跟大家一起吶喊應援，「連黑人哥都一起來為中華隊加油。字裏行間難掩興奮之情。

▲陸筱晴表示看比賽很爽，還貼出與陳建州的合照。（翻攝sunnie_cat0111 IG）

不少粉絲留言，「無傷大牙 大牙加油」「建議第三張撤掉（指黑人合照），他出現不會幫妳加到分」「陳建州就免了」「大牙加油，請總監遠離性侵犯」「遠離“辣個男人呦”」。陳建州則給該篇貼文按讚。

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