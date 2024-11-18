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專訪／《影后》壁虎私下沒有經紀人！　黃迪揚曝孤身奮鬥9年原因

記者黃庠棻／專訪

影集《影后》以演藝圈的生存實錄為主軸，集結影后級卡司楊謹華、謝盈萱、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷等聯手飆戲，7日上線之後在網路上引發熱烈討論。其中男性角色也備受熱議，尤其是飾演王牌經紀人「壁虎」的黃迪揚精湛的演技也獲得好評。

▲《影后》。（圖／Netflix提供）

▲《影后》播出後討論度相當熱烈。（圖／Netflix提供）

黃迪揚在《影后》中飾演王牌經紀人「壁虎」，為兩位演員姐姐楊貴媚、曾莞婷遮風擋雨，卻總是因為太過認真負責而忽略了自己的情緒，劇中一句「我家最多就是充電器，因為手機絕對不可以沒有電，可是我從來沒有問過自己，我到底還有沒有電！」講出了許多上班族的心聲。

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▲▼黃迪揚《影后》飾演經紀人「壁虎」，演技大獲好評。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

▲▼黃迪揚《影后》飾演經紀人「壁虎」，演技大獲好評。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

雖然在《影后》裡飾演一位面面俱到的王牌經紀人，但現實生活中黃迪揚本人卻沒有經紀人，他接受《ETtoday星光雲》專訪，坦言自己直接以演員身份跟劇組、對手演員、媒體接觸，原來他剛出道時並非沒有經紀約，當時因為在師大的地下社團講脫口秀，因為精彩的表演，被王偉忠一眼相中，後續簽了5年的合約。

▲▼黃迪揚《影后》飾演經紀人「壁虎」，演技大獲好評。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

▲黃迪揚飾演王牌經紀人，私底下卻沒有經紀人。（圖／翻攝自臉書）

談到跟王偉忠從2010年到2015年的合作，黃迪揚表示那是「人生中的第一只合約」，當時簽完後根本沒有辦法想像，以為之後自己就會變成下一個陳漢典、納豆，但因為當時他個性較為拘謹、沒有自信，雖然曾登上《全民最大黨》、《康熙來了》，但他認為自己「不太適應綜藝」。

▲▼黃迪揚飾演經紀人「壁虎」大受觀眾喜愛，與楊貴媚有精彩對手戲。（圖／翻攝自臉書）

▲黃迪揚飾演王牌經紀人，私底下卻沒有經紀人。（圖／翻攝自臉書）

對此，黃迪揚談到當時的自己，雖然在綜藝節目中學到了很多表演技巧，但卻連7000元的房租都繳不出來，後來決定先去當兵並好好思考「到底要不要繼續演戲」，幸好他很快就得到答案，退伍後跟王偉忠坦白「不想當諧星，而是想要當演員」。

▲《影后》謝盈萱、薛仕凌、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷、林廷憶、黃迪揚。（圖／Netflix提供）

▲黃迪揚飾演王牌經紀人，私底下卻沒有經紀人。（圖／Netflix提供）

所幸，王偉忠給了黃迪揚建議，認為他不夠熟悉節目，於是給了他擔任節目製作助理的工作，他笑說「當時我是公司的藝人，也是節目製作助理」，一人身兼兩份工做了10個月，當時的所學不僅成為目前演技的養分，也跟唐從聖變成好友，在外都會跟人家說「他是我師父」。

▲▼黃迪揚《影后》飾演經紀人「壁虎」，演技大獲好評。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

▲黃迪揚飾演王牌經紀人，私底下卻沒有經紀人。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

一直到2015年，黃迪揚的合約到期，當時認為每個人的狀況都不一樣，自己的想法是「希望從2015年開始，10年內做到業界都認識」，只要業界的人認為他「還不錯、堪用」這樣就算達成目標，所以他決定凡事自己來，秉持「戲來就演，球來就打」的心態在演藝圈中生存。

▲▼黃迪揚《影后》飾演經紀人「壁虎」，演技大獲好評。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

▲黃迪揚飾演王牌經紀人，私底下卻沒有經紀人。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

目前，黃迪揚已經沒有經紀人長達9年時間，認為自己執行得還算不錯，交到許多燈光師、攝影師、導演等朋友，強調自己「目的不是讓觀眾看到，而是讓業內認識」，剛好這些朋友會告知他很多站位細節、打燈方向，讓他自然而然就將「壁虎」這個角色融會貫通。

▲▼黃迪揚《影后》飾演經紀人「壁虎」，演技大獲好評。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

▲黃迪揚飾演王牌經紀人，私底下卻沒有經紀人。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

談到《影后》壁虎出現的第一幕，黃迪揚帶著飲料現身片場喊道「茵茵姐請大家喝飲料」，接著一一叫出工作人員的名字，他透露「壁虎我沒有很用力演，因為那些名字都是我真的認識的工作人員」，將現實生活真實地帶進戲裡。

▲《影后》謝盈萱、薛仕凌、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷、林廷憶、黃迪揚。（圖／Netflix提供）

▲黃迪揚在《影后》帶入生活中認識的工作人員。（圖／Netflix提供）

雖然黃迪揚表示自己沒有很用力地去飾演壁虎，但在《影后》開拍前也做了許多功課，坦言雖然本身沒有經紀人，但因為他這9年期間都是正面跟其他演員、劇組溝通，自然看過許多經紀人，尤其點名了楊貴媚現在的經紀人，臉上永遠掛著笑臉，就像自己飾演的角色壁虎一樣。

▲▼黃迪揚飾演經紀人「壁虎」大受觀眾喜愛，與楊貴媚有精彩對手戲。（圖／翻攝自臉書）

▲黃迪揚飾演經紀人「壁虎」大受觀眾喜愛，與楊貴媚有精彩對手戲。（圖／翻攝自臉書）

而黃迪揚在《影后》開拍前，把出道初期到現在認識的經紀人名字全寫下來，大概有80個，同時回想起跟這些人相處的回憶，感性地說道「這些人很偉大，金鐘、金馬也沒有經紀人獎」，希望自己找到可以幫這個角色說話的動力，他直呼「會問說角色的態度是什麼，可以怎麼幫角色說話」。

▲▼黃迪揚《影后》飾演經紀人「壁虎」，演技大獲好評。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

▲黃迪揚《影后》飾演經紀人「壁虎」，演技大獲好評。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

沒有經紀人的黃迪揚被問到「孤身奮鬥」狀態的優點，他坦言「這幾年接的案子都是電話或是碰面，跟對方直接面對，沒有透過經紀人」，他直呼「這是優勢，讓演員這個職業變得更單純」，認為要遇到像壁虎一樣的經紀人「可遇不可求，跟談戀愛一樣」。

▲▼黃迪揚《影后》飾演經紀人「壁虎」，演技大獲好評。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

▲黃迪揚親揭不找經紀人的原因。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

黃迪揚進一步說道「很難想像有個像壁虎一樣的角色，什麼事都要他處理會很不好意思」，所以堅持不找經紀人，認為「很怕價值觀不一樣，畢竟對方沒有義務理解我的心情」，他表示自己想要兼顧演員、家庭，努力將兩件事分開，如果要當他的經紀人會很辛苦，他直呼「寧願讓自己累一點，這樣做比較乾脆」。

▲▼黃迪揚《影后》飾演經紀人「壁虎」，演技大獲好評。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

▲黃迪揚親揭不找經紀人的原因。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

只不過，黃迪揚也坦言在沒有經紀人的狀況下，所有的委屈只能自己吞下，不過目前適應得還可以，對他來說最大的困難就是要學會看合約，工作上要自己喬時間，幸好老婆會給他很大空間。至於藝人最重要的妝髮、拍照，黃迪揚也都親自處理。

▲▼黃迪揚《影后》飾演經紀人「壁虎」，演技大獲好評。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

▲黃迪揚親揭不找經紀人的原因。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

舉例來說，黃迪揚透露不管是參加金鐘獎還是《影后》首映會，服裝都是自己一個一個私訊品牌，他坦言「特別想要穿MIT，台灣的設計很棒，就算是小的街頭牌子，都很有意思，希望能都支持台灣的東西」，像是金鐘獎他的造型就是自己找到的一對夫妻設計師，對方到日本學習製作西服，回台灣創業而被他找上，他回憶道「當時他們為我量身定做，那個職人精神真的很厲害」。

▲▼黃迪揚《影后》飾演經紀人「壁虎」，演技大獲好評。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

▲▼第59屆金鐘獎戲劇類星光大道，《鹽水大飯店》黃迪揚。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃迪揚造型都是自己找品牌聯繫。（圖／記者林敬旻攝、翻攝自IG／whoisrd）

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影后, 黃迪揚, 楊貴媚, 曾莞婷

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