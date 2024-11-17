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麻吉弟弟辣妻生了！　甜曬一家三口合照：歡迎來到這世界

記者王靖淳／綜合報導

34歲「麻吉弟弟」周立銘和經紀人女友Nicky愛情長跑多年，小倆口8年前在美國登記結婚，今年5月在社群公布即將升格成為新手爸媽的喜訊，7月更舉辦性別派對，透露將迎來男寶寶的誕生。今（17）日他在臉書PO出一家三口的合照，正式宣布兒子Neo平安出生，同時也甜蜜表示：「歡迎來到這個世界。」

▲▼麻吉弟弟。（圖／翻攝自Facebook／周立銘MDD）

▲麻吉弟弟升格當爸。（圖／翻攝自Facebook／周立銘MDD）

照片中，麻吉弟弟身穿白色襯衫內搭T恤，微笑看向鏡頭，臉上洋溢著初為人父的喜悅。老婆則穿著灰色寬鬆上衣，頭戴白色棒球帽，展現輕鬆居家的打扮，笑容燦爛而溫暖，流露出幸福與母愛的滿溢。她懷裡抱著熟睡的寶寶，兒子身穿印有卡通圖案的連身衣，嘴裡還含著藍色奶嘴，臉貼著媽媽的胸口，顯得非常安穩、平靜，整體氛圍和諧，襯托一家三口的滿足與幸福。

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▲▼麻吉弟弟。（圖／翻攝自Facebook／周立銘MDD）

▲麻吉弟弟今年5月公開老婆懷孕的喜孕。（圖／翻攝自Facebook／周立銘MDD）

事實上，周立銘在今年生日時透過社群PO出超音波照，正式宣布要當爸爸，對於即將成為父親的身份，他充滿期待和興奮。他在文中寫道：「我迫不及待地要開始人生的下一章。我會盡我所能，學習當一個好父親！」同時也不忘向大家表達感謝之情，並向已成為人父的朋友們請教，希望能獲得一些有關育兒的寶貴建議。

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關鍵字

麻吉弟弟, 周立銘, 結婚, 懷孕

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