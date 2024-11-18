小孟老師／11月18日星座運勢　牡羊陷回憶

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：改變現實視角

感情：愛情更加燦爛

財運：清空之後成長

幸運色：亮紅色

貴人：雙魚

小人：獅子

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雙子座

工作：專業成為專家

感情：充滿愛與關懷

財運：突破更有發展

幸運色：棕色

貴人：魔羯

小人：雙魚

天秤座

工作：喜歡改變困難

感情：分享未來計畫

財運：只缺臨門一腳

幸運色：卡其色

貴人：巨蟹

小人：射手

【土象星座】

魔羯座

工作：盡力做到最好

感情：遇見真實伴侶

財運：出現貴人好運

幸運色：紅色

貴人：處女

小人：水瓶

金牛座



工作：保持熱情激情

感情：愛情猛烈如火

財運：研究投資建議

幸運色：黑色

貴人：天秤

小人：牡羊

處女座

工作：改變帶來希望

感情：化解兩人紛爭

財運：積極追求財務

幸運色：棕色

貴人：天蠍

小人：雙子

【水象星座】

巨蟹座

工作：充分激發活力

感情：相愛絕對不難

財運：有效減少稅負

幸運色：棕色

貴人：金牛

小人：魔羯

天蠍座

工作：正確合理判斷

感情：美好時光浪漫

財運：止血恢復好運

幸運色：藍色

貴人：雙子

小人：巨蟹

雙魚座

工作：加強組織凝聚

感情：獲得情感安慰

財運：有付出有收穫

幸運色：粉紅色

貴人：牡羊

小人：天秤

【火象星座】

牡羊座

工作：親手打造機會

感情：回憶過往情事

財運：心中自有分寸

幸運色：玫瑰色

貴人：射手

小人：金牛

獅子座

工作：團隊提升士氣

感情：付出心力經營

財運：重大消息出現

幸運色：咖啡色

貴人：水瓶

小人：天蠍

射手座

工作：眼光精準明確

感情：解決意見不合

財運：止血彌補虧損

幸運色：咖啡色

貴人：獅子

小人：處女

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。