勝利爆亂扯「新加坡富豪千金」　她爸砸錢買球隊跟C羅有私交

記者吳睿慈／綜合報導

南韓歌手勝利交際手腕了得，事業版圖廣闊，卻因此出事，他投資的夜店「Burning Sun」爆出吸毒、性侵客人、性招待等嫌疑，難逃罪責。他曾在報導裡提及一位新加坡女生「Kim」，如今該位女性的身份也被曝光，她就是新加坡富豪林榮福的女兒Kim（林慧俐），但女方發出的聲明與他立場完全不一樣，勝利再度被懷疑說謊。

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▲勝利在接受媒體採訪時，表示安排聚會招待Kim，如今遭女方打臉。（圖／翻攝自IG）



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勝利23日接受《朝鮮日報》訪問，提及自己在對話裡說的「要找會玩的女生招待」，他解釋，因為一位新加坡女生Kim剛好人在韓國，她是海外很有名的球隊老闆女兒、不是投資者，他的合夥人金某表示「Kim幫過我們很多，要好好照顧她。」才會安排了夜店VIP室，找人陪Kim。

這位Kim如今被翻出真實身份，她就是新加坡富豪林榮福的女兒Kim（林慧俐），爸爸林榮福2014年收購瓦倫西亞球隊，私下與C羅擁有好交情，外傳，當初她產下一兒時，C羅恰好拜訪新加坡，還曾到當地醫院探訪，引起不小騷動。這也間接點出為何勝利曾在節目《黃金漁場》表示「自己擁有C羅在韓的經紀約權利」，以及C羅與劉仁碩代表（朴寒星老公）過去為何有合照。

▲▼Kim強調自己跟勝利的事業無關，她2015年去夜店玩時，是自己跟一群好友玩，不可能有人來招待。（圖／翻攝自IG）



然而，Kim身份遭挖出後，她不滿自己被捲入勝利事件，24日在Instagram出面澄清，在報導刊出前勝利曾打給她，但她感到疑惑：「勝利為何要打給我？我為何會被牽扯上這件事，通完話後我還是覺得很混亂。」她表示，2015年12月9日，她當時與新加坡的好友們在韓國，因為要去arena夜店玩，勝利才為她們安排了VIP室，「我們自己玩得開心後就離開了，絕對沒有任何一個女生來招待。」打臉勝利表示「找人陪她玩」的說法，她也強調與勝利任何事業無關，聲明與勝利的立場完全相反，也令網友更為混亂。