氣質小學妹成「首位女徒弟」　宋少卿：栽培她成好女丑

記者林奕如／台北報導

宋少卿演出《職男人生5-引卿入關》，女弟子巫明如首度亮相，他十分賞識對方，稱讚她在劇場演出的表現優秀，而且表演可以亦莊亦諧，「台灣近幾年實在缺乏這樣的演員，應該可以再培養出多一點好的女丑，所以我想栽培她。」

▲宋少卿收下女徒弟巫明如 。（圖／經紀人提供）

其實巫明如是他的北藝大小學妹，但兩人不是在學校遇到，而是因為巫明如是馮翊綱的學生，因此有機會看到她在瓦舍表演，之後他還特地去北藝大看演出，「她在《恐怖行動》飾演一位戲份很重的檢察官，表現非常好。」雖是女徒弟，但他們並沒有行拜師禮，也還沒有昭告天下，他說，會開始藉由不同的演出和上節目的機會，告訴觀眾朋友收了徒弟，未來也會有更多合作演出。

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▲《職男人生5-引卿入關》挑戰觀眾笑點。（圖／經紀人提供）

由舞台劇由4位上班族董軒、耿賢、阿量、西追組成「面白大丈夫劇團」推出，他們非表演科班出身，但憑藉對搞笑、漫才短劇的熱情，組成面白大丈夫劇團，選擇邊上班邊演出，成為時下流行的「斜槓青年」。成軍不到一年，已經推出四檔「職男人生」的爆笑喜劇，挑戰每10秒就出現一個笑點，90分鐘總共540個，讓進場觀眾笑到流淚。

專職中式漫才、趣味短劇，4位上班族從劇本發想、編排導演、演員全部都由四人合力完成，團長董軒說：「雖然籌備一檔戲很辛苦，會把我們下班、假日的時間都吃掉，但只要能站上台，聽到觀眾的笑聲，一切就值得了。」李四端主播、藝人大根、張立東、陳大天、黃豪平、Albee、惟毅等都看過，笑到直說腹肌好痛。

李四端寫下觀後感：「好好樂一下，快樂的大聲狂笑，把那些人生作戲拋諸腦後，就是放鬆、放傻、放慢。這些在職男人生的小劇場裡都一一實現，可惜就那麼90分鐘，走出場外又得戴上討厭面具，請問下一場開演還要等多久啊。」