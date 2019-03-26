丁噹帶這4樣拜月老只說這句！　單身12年成「求姻緣老司機」

記者盧薇淩／台北報導

歌手丁噹將推出新專輯《愛到不要命 Die Lovin’》，號稱單身12年的她，26日帶了「脫單小隊」到霞海城隍廟祈求好姻緣，還帶了代表早日找到好對象的紅棗、好人氣的枸杞、象徵圓滿的桂圓、開花結果的鮮花4樣求神供品，這對常拜月老的她十分熟門熟路，還領軍一大票單身女子，只跟月老說：「你一定知道什麼最適合我。」一句話總結一般人「落落長」的擇偶條件。

▲丁噹和J.Sheon到城隍廟拜月老 。（圖／相信音樂）

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丁噹單身至今12年，但和她合作過的好幾位單身男藝人，包含何潤東、霍建華、藍正龍、修杰楷、黃曉明等人，都在合作後結婚，她儼然成了人間月老。不過其實這些年有過曖昧對象，但礙於工作時間，後來都不了了之，丁噹表示能接受小5歲的姐弟戀，認為個性合拍最重要，35歲的她也去諮詢凍卵，並積極運動保持健康。

▲丁噹帶著「脫單小隊」求姻緣。（圖／相信音樂）

丁噹新歌MV跨刀飾演連續殺人犯的J.Sheon，26日貼心送上情人糖。丁噹說，覺得J.Sheon工作非常認真，「一件事情他做之前會思考很久，會一直糾結，就覺得很可愛。」被問雙方是否為彼此理想型？丁噹立刻笑說：「是呀！我們最萌身高差！」丁噹將在4月4日到7日舉辦新專輯演唱會，和鼓鼓、蕭秉治、白安、宇宙人等歌手在音樂祭登場。