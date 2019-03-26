安妮錄《玩很大》崩潰痛哭！　癱軟坐地全身顫抖…網：太敬業

記者劉宜庭／綜合報導

俄羅斯美女安妮（Annie）在台發展多年，如今是各大綜藝節目的常客，近來登上《綜藝玩很大》，挑戰高空遊戲時，雖然本身恐高，但在眾人的鼓勵之下，仍鼓起勇氣錄完，落地後更嚇到癱軟在地，當場失控顫抖大哭，讓不少觀眾看了心疼不已。

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▲安妮近來參與《綜藝玩很大》錄製。（圖／翻攝自《綜藝玩很大》、安妮Instagram）



在最新播出的《綜藝玩很大》中，安妮代表黑隊上場，挑戰「空中冒險王」任務，在高空中擺盪的同時，還要一邊將水灑進隊友的桶子中，最可怕的是，要開始遊戲前，必須自己將自己的鎖解開，才能開始往下掉。

▲安妮挑戰高空任務。（圖／翻攝自YouTube／我愛玩很大）

上場前，安妮就開始發抖，穿好裝備、緩緩上升的過程中，更是忍不住放聲尖叫，「我不行！我不行了，我真的不行了，nonono，我真的不行，我不可以。」期間，她一度崩潰表示，「我要吐了、我要吐了，我真的不行。」底下的小鬼（黃鴻升）則頻頻為她打氣，「妳可以！加油！」

▲安妮恐高，遲遲無法開始遊戲。（圖／翻攝自YouTube／我愛玩很大）

這時，主持人吳宗憲也暖心出聲，「憲哥跟妳講話，我跟妳講喔，妳醞釀好，有勇氣，只是往下一拉，一切就解決了，就跟小時候盪鞦韆一樣。」面對眾人的鼓勵，安妮終於鼓起勇氣，將鎖解開往下墜，並努力完成任務。

▲在眾人的鼓勵之下，安妮終於解鎖闖關。（圖／翻攝自YouTube／我愛玩很大）

結束後，安妮一落地，立刻崩潰大哭，腿軟癱坐在地上，整個人更是頻頻顫抖，顯見真的是嚇壞了，引來所有人圍觀關心。這段畫面播出後，另許多粉絲看了直呼心疼，也讓不少觀眾大讚相當敬業，在網路上引發一陣熱議。

▲安妮一落地秒崩潰痛哭，癱軟顫抖。（圖／翻攝自YouTube／我愛玩很大）